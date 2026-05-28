Elképesztő videó jött Putyinról: az ukránok szerint ez már beteges paranoia
Bejárta az ukrán közösségi hálót és médiát pár rövid felvétel, melyen Vlagyimir Putyin orosz elnök konvoja látható, az orosz politikus kazahsztáni látogatása során. Putyint géppuskatornyokkal felfegyvezett páncélozott járművek és egy katonai helikopter is kíséri, az ukránok szerint a túlzó biztonsági intézkedések az orosz vezető paranoiáját bizonyítják.

Kazahsztán Oroszországgal barátságos viszont ápol, Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszeresen látogat el az országba. Mostani látogatása során kiemelt kíséretet kapott: látogatásának különféle szakaszaiban vadászgépek, géppuskatoronnyal felszerelt páncélozott járművek és egy Mi-8/17-es katonai helikopter is kísérte az orosz elnököt. A közösségi médiában megjelenő felvételeken az is látható, hogy a kazah különleges erők biztosították Asztana utcáit az orosz vezető látogatása során.

Ukrán közösségi oldalak és lapok „paranoiásnak” nevezték az orosz elnököt,

úgy látják, a több mint 30 járműből álló kíséret túlzó egy kvázi-szövetséges ország területén.

Asztana ráadásul kívül esik az ukrán drónerők hatótávolságán: a kazah főváros több mint 2300 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Nem szabad ugyanakkor elfelejtenünk: az ukrán titkosszolgálatok hajtottak már végre úgy akciót Oroszország ellen, hogy Kazahsztán területét is felhasználták az ellenséges állam megbénításához. Legismertebb példája ennek a Pókháló-hadművelet, mely során a kazah határtól 150 kilométerre található Cseljabinszket használták fel támaszpontként az ukrán különleges szolgálatok, az akcióban használt drónokat pedig jó eséllyel Kazahsztánon keresztül csempészték a városba. Jó esély van rá, hogy Putyin hasonló titkosszolgálati akciótól tart mostani látogatása során.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

