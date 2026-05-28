Elkéri Zelenszkij Trumptól a világ egyik legjobb rakétáját
Ukrajna szeretne licencet szerezni az Egyesült Államoktól arra, hogy az ország területén Patriot légvédelmi rakétákat gyártsanak – írta meg az UNN az ukrán államfő bejelentése alapján.

Zelenszkij arról beszélt: bár nagyon jó a francia SAMP/T vagy más, német légvédelmi rakétarendszerek (vélhetően itt az IRIS-T-re gondolt), Ukrajna légvédelme csak amerikai Patriot rendszerekkel tudja elfogni az orosz ballisztikus rakétákat.

Az ukrán elnök nehezményezte, hogy jelenleg a rakétákat kizárólag az Egyesült Államokban gyártják, ez pedig igencsak megnehezíti a lőszerutánpótlás logisztikáját.

Elkezdtem erről beszélni Biden elnökkel és folytatom a beszélgetést Trump elnökkel, nagyon szeretném elkezdeni a PAC-3-asok ukrán gyártását, licenc alapján. Ezzel tudunk segíteni más országoknak is, akiknek szüksége van erre”

– mondta Zelenszkij.

Hozzátette: reméli, hogy Ukrajna hamarosan megkapja a gyártási licencet, de ha ez nem történik meg, akkor is fejlesztenek saját légvédelmi rakétákat.

Ukrajna légvédelmének kulcsfontosságú elemét képezik az amerikai Patriot rakétaindítók, ugyanakkor kijevi vezetők rendszeresen beszélnek arról, hogy ezek a rendszerek gyakran üresen konganak, amikor az oroszok támadnak, mivel nincs hozzá elég rakétájuk. Ukrajna utánpótlását megnehezíti, hogy az iráni háború során Izrael és az öböl menti államok légvédelmében is fontos szerepet játszik a Patriot-rendszer.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

Financial IT 2026

