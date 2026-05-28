Elkezdődött Putyin bosszúja: régi szövetségest büntet meg Moszkva – Bejelentette a Kreml, mi lesz a hűtlenség ára

Oroszország agrártermékekre kiterjedő exportkorlátozást vezet be egykori szövetségesével, Örményországgal szemben – írja a TASZSZ.

Oroszország az új intézkedéssel lényegében betiltja a legtöbb jelentős zöldségipari és gyümölcsipari termék behozatalát Örményországból

– innentől fogva az oroszok nem vásárolhatnak Jerevántól paradicsomot, uborkát, borsot, borsót, epret és számos más élelmiszercikket sem.

Az indoklás hivatalosan az, hogy Moszkva szerint Örményország „nem alkalmaz megfelelő egészségügyi minőségi kontrollt.”

A szankció valódi háttere alighanem az, hogy Örményország látványosan elkezdett távolodni Moszkvától és közeledni a NATO és az EU felé az elmúlt hónapok során.

Emiatt Oroszország tegnap, tegnapelőtt azzal fenyegette Jerevánt, hogy elkezdik felmondani a két ország közt érvényben lévő gazdasági megállapodásokat, például a kedvezményes energiahordozó-importot.

A két ország közti konfliktus oka az, hogy Oroszország nem védte meg Örményországot Azerbajdzsán katonai támadásától 2023-ban – Jereván emiatt fokozatosan elkezdett szembefordulni Moszkvával.

