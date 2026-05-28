Érik a fordulat az időjárásban: kettős front csap le Magyarországra, mutatjuk, hol törhetnek ki zivatarok

Pénteken még nyugodt, napos időre számíthatunk, a hétvégén azonban változékonyabbra fordul az időjárás. Észak felől frontok érkeznek, amelyek nyomán szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet azonban továbbra is nyárias marad, 26 és 31 fok közötti értékekkel.

Pénteken a napsütést legfeljebb fátyolfelhők, illetve az északkeleti tájakon gomolyfelhők zavarhatják meg, csapadék azonban még nem várható.

Szombaton előbb egy meleg-, majd egy hidegfront is eléri az országot. Emiatt észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elsősorban az északi és északkeleti területeken kell elszórtan esőre, záporra számítani, a késő délutáni órákban pedig zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadék mennyisége még a legcsapadékosabb területeken sem haladja meg az 5 millimétert, a déli országrészben pedig minimális az esélye az esőnek.

A hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, csupán északkeleten lesz pár fokkal hűvösebb.

Forrás: Hungaromet

Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett ismét sok napsütés várható. Ezen a napon zápor vagy zivatar főként délután, a Nyugat-Dunántúlon, illetve elvétve az északkeleti megyékben fordulhat elő.

A nappali maximumok ekkor is 26 és 31 fok között alakulnak.

A hétvége mindkét napján többfelé megélénkül az északnyugati szél, igazán erős széllökésekre azonban csak kevés helyen kell számítani.

