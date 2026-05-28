  • Megjelenítés
Érik a fordulat az időjárásban: kettős front csap le Magyarországra, mutatjuk, hol törhetnek ki zivatarok
Globál

Érik a fordulat az időjárásban: kettős front csap le Magyarországra, mutatjuk, hol törhetnek ki zivatarok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Pénteken még nyugodt, napos időre számíthatunk, a hétvégén azonban változékonyabbra fordul az időjárás. Észak felől frontok érkeznek, amelyek nyomán szórványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet azonban továbbra is nyárias marad, 26 és 31 fok közötti értékekkel.

Pénteken a napsütést legfeljebb fátyolfelhők, illetve az északkeleti tájakon gomolyfelhők zavarhatják meg, csapadék azonban még nem várható.

Szombaton előbb egy meleg-, majd egy hidegfront is eléri az országot. Emiatt észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Elsősorban az északi és északkeleti területeken kell elszórtan esőre, záporra számítani, a késő délutáni órákban pedig zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadék mennyisége még a legcsapadékosabb területeken sem haladja meg az 5 millimétert, a déli országrészben pedig minimális az esélye az esőnek.

A hőmérséklet többnyire 26 és 31 fok között alakul, csupán északkeleten lesz pár fokkal hűvösebb.

709188647_1442661827890259_605288992710218025_n
Forrás: Hungaromet

Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett ismét sok napsütés várható. Ezen a napon zápor vagy zivatar főként délután, a Nyugat-Dunántúlon, illetve elvétve az északkeleti megyékben fordulhat elő.

Még több Globál

Történelmi rekordot döntött az európai ország: a bevándorlás miatt eszeveszett tempóban nő a lakosság

Durván kiakadt Izrael, amiért felvehetik a szégyenlistára: "végeztünk ezzel a főtitkárral!"

Gyermekotthonokban elkövetett bántalmazások miatt razziázott a rendőrség: évekig eltussolhatták a borzalmakat

A nappali maximumok ekkor is 26 és 31 fok között alakulnak.

A hétvége mindkét napján többfelé megélénkül az északnyugati szél, igazán erős széllökésekre azonban csak kevés helyen kell számítani.

709079673_1442661781223597_1388063421871807426_n
Forrás: Hungaromet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Oroszország bevetette a szuperritka 9M729-es cirkálórakétát Ukrajnában: kiderült, mi állhat a meglepő húzás hátterében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility