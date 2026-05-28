Évek óta nem látott fegyverek bukkantak fel Putyin Nyugat felé kacsingató szövetségesénél – Nem véletlen az időzítés?

Az örmény sajtó szerint 2016 óta most először vonultattak fel nehézfegyverzetet A Jereván főterén tartott díszszemlén.
Nikol Pasinján kormányának bírálói elítélték a parádét, azt választások előtti politikai színjátéknak nevezték.
A közszemlére tett harci eszközök között
- indiai légvédelmi fegyverek,
- francia tüzérségi eszközök és páncélozott gyalogsági járművek mellett
- Örményországban gyártott drónok
- és Oroszországból származó rakétavetők is láthatók voltak.
Örményország – mely területén orosz katonai támaszpontok is működnek, és amely tagja az Oroszország által vezetett gazdasági tömörülésnek, az Eurázsiai Gazdasági Uniónak is –
megerősítette kapcsolatait a Nyugattal Pasinján vezetése alatt,
aki a június 7-i voksoláson újraválasztásért indul.
Moszkva figyelmeztette Jerevánt, hogy felfüggeszti vagy megszünteti az olcsó kőolaj, földgáz és nyersgyémántok szállítását, amennyiben Örményország továbbra is ragaszkodik az európai integrációhoz.
Örményország fő védelmi beszállítója hagyományosan Oroszország volt. Az utóbbi években azonban Jereván diverzifikálta katonai beszerzéseit, és – ahogy ez a katonai díszszemléből szintén kiderült – olyan országokat is bevont abba, mint India és Franciaország.
Donald Trump egyébként teljes támogatásáról biztosította Pasinjánt a parlamenti választások előtt.
"Nikol Pasinján örmény miniszterelnök nagyszerű barát és vezető, aki erőssé, tehetőssé és nagyon biztonságossá teszi hazáját. Nikol teljességgel osztja békével és virágzással kapcsolatos elképzeléseimet Örményország és az egész dél-kaukázusi régió tekintetében. Külügyminiszterünk, Marco Rubio épp most utazott Örményországba, ahol országaink számára fontos több egyezségben is sikerült előrelépést elérnie. [...] Nikol segítségével az Egyesült Államokat, Örményországot, a Dél-Kaukázust és Közép-Ázsiát minden korábbinál magasabb csúcsokra emeljük" - írta az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán.
