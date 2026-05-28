  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?
Ez jelentheti a fordulatot: olyan vadászgépeket kap Ukrajna, amitől komolyan tarthatnak az oroszok
Globál

Ez jelentheti a fordulatot: olyan vadászgépeket kap Ukrajna, amitől komolyan tarthatnak az oroszok

Portfolio
Svédország Gripen vadászgépeket ad át Ukrajnának, ezt a döntést Ulf Kristersson svéd miniszterelnök jelentette be az uppsalai katonai légibázison tartott sajtótájékoztatóján - írta meg a RBK.

Az Aftonbladet svéd hírportál információi szerint Ukrajna egy uniós hitelkeretből finanszírozná a repülőgépek beszerzését. Svédország és Ukrajna még tavaly írt alá egy szándéknyilatkozatot. Ez a megállapodás

akár 100-150 Gripen vadászgép megvásárlását is lehetővé teheti.

A Gripen különlegessége, hogy kifejezetten széttelepített üzemeltetésre tervezték. Ezek a körülmények nagymértékben hasonlítanak Ukrajna jelenlegi hadszíntéri viszonyaihoz. A vadászgép közönséges autópálya-szakaszokról és rövid kifutópályákról is képes fel- és leszállni. Légi harcfeladatok esetén a repülőgép teljes megtankolása és fegyverzetének újratöltése kevesebb mint tíz percet vesz igénybe. Földi csapásmérő bevetéseknél ez a folyamat húsz perc alatt elvégezhető, méghozzá minimális földi kiszolgáló személyzettel.

A Gripen E változat General Electric F414G hajtóművel rendelkezik. Ez akár 2500 km/h sebességet és 800 kilométert meghaladó harci hatósugarat biztosít a repülőgép számára. A Raven ES-05 típusú, aktív fázisvezérelt (AESA) radarrendszere erős elektronikai zavarás mellett is képes nagy távolságból felderíteni a célpontokat. A gép a

Még több Globál

Trump keményen üzent a saját szövetségesének: szétbombázzák őket, ha drasztikus húzásra készülnének

Nincs béke: Amerika súlyos csapást mért a rezsimre, a válasz nem maradt el

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

több mint száz kilométeres hatótávolságú Meteor rakétát is hordozhatja, ami komoly harcászati előnyt jelent az orosz elfogóvadászokkal szemben.

Svédország már tavaly ősszel jelezte a szállítások várható menetrendjét. A tervek szerint a Gripen E típusú gépek az összes szükséges dokumentum aláírásától számítva három éven belül állhatnak az ukrán pilóták rendelkezésére.

Kapcsolódó cikkünk

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Thomas Imo/Photothek for the German Federal Foreign Office via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility