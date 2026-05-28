Ez jelentheti a fordulatot: olyan vadászgépeket kap Ukrajna, amitől komolyan tarthatnak az oroszok

Az Aftonbladet svéd hírportál információi szerint Ukrajna egy uniós hitelkeretből finanszírozná a repülőgépek beszerzését. Svédország és Ukrajna még tavaly írt alá egy szándéknyilatkozatot. Ez a megállapodás
akár 100-150 Gripen vadászgép megvásárlását is lehetővé teheti.
A Gripen különlegessége, hogy kifejezetten széttelepített üzemeltetésre tervezték. Ezek a körülmények nagymértékben hasonlítanak Ukrajna jelenlegi hadszíntéri viszonyaihoz. A vadászgép közönséges autópálya-szakaszokról és rövid kifutópályákról is képes fel- és leszállni. Légi harcfeladatok esetén a repülőgép teljes megtankolása és fegyverzetének újratöltése kevesebb mint tíz percet vesz igénybe. Földi csapásmérő bevetéseknél ez a folyamat húsz perc alatt elvégezhető, méghozzá minimális földi kiszolgáló személyzettel.
A Gripen E változat General Electric F414G hajtóművel rendelkezik. Ez akár 2500 km/h sebességet és 800 kilométert meghaladó harci hatósugarat biztosít a repülőgép számára. A Raven ES-05 típusú, aktív fázisvezérelt (AESA) radarrendszere erős elektronikai zavarás mellett is képes nagy távolságból felderíteni a célpontokat. A gép a
több mint száz kilométeres hatótávolságú Meteor rakétát is hordozhatja, ami komoly harcászati előnyt jelent az orosz elfogóvadászokkal szemben.
Svédország már tavaly ősszel jelezte a szállítások várható menetrendjét. A tervek szerint a Gripen E típusú gépek az összes szükséges dokumentum aláírásától számítva három éven belül állhatnak az ukrán pilóták rendelkezésére.
Címlapkép forrása: Thomas Imo/Photothek for the German Federal Foreign Office via Getty Images
Négyéves csúcsra ugrott a magyar bizalmi index a Tisza-győzelem után
Kijött a friss konjunktúra-index.
Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?
Az euróbevezetés esélyei a korábban csatlakozott országok útja alapján.
Súlyos problémákat látnak a követeléskezelők a devizahiteles végrehajtások felfüggesztésénél
Személyes egyeztetést kezdeményeznek a kormánnyal.
Hát ez ennyi volt: reagált a Fehér Ház az irániak által lobogtatott béketervre
Teherán szerint az amerikaiak küldték a tervet, Washington szerint nem.
Nyolc nap után találtak élve öt embert egy vízzel elárasztott barlangrendszerben
Aranyat kutattak, a figyelmeztetések ellenére mentek a barlangba.
Megdöbbentő leletre bukkantak: előkerült Aszad eltitkolt halálos arzenálja, megindultak a letartóztatások
Újabb csontváz bucskázott ki a szekrényből.
Elindult a visszaszámlálás: ismeretlen számú különleges egység lepi el az orosz határt, indul a vadászat
Megunták a drónokat a lettek.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?