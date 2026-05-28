Ez jelentheti a fordulatot: olyan vadászgépeket kap Ukrajna, amitől komolyan tarthatnak az oroszok

Az Aftonbladet svéd hírportál információi szerint Ukrajna egy uniós hitelkeretből finanszírozná a repülőgépek beszerzését. Svédország és Ukrajna még tavaly írt alá egy szándéknyilatkozatot. Ez a megállapodás

akár 100-150 Gripen vadászgép megvásárlását is lehetővé teheti.

A Gripen különlegessége, hogy kifejezetten széttelepített üzemeltetésre tervezték. Ezek a körülmények nagymértékben hasonlítanak Ukrajna jelenlegi hadszíntéri viszonyaihoz. A vadászgép közönséges autópálya-szakaszokról és rövid kifutópályákról is képes fel- és leszállni. Légi harcfeladatok esetén a repülőgép teljes megtankolása és fegyverzetének újratöltése kevesebb mint tíz percet vesz igénybe. Földi csapásmérő bevetéseknél ez a folyamat húsz perc alatt elvégezhető, méghozzá minimális földi kiszolgáló személyzettel.

A Gripen E változat General Electric F414G hajtóművel rendelkezik. Ez akár 2500 km/h sebességet és 800 kilométert meghaladó harci hatósugarat biztosít a repülőgép számára. A Raven ES-05 típusú, aktív fázisvezérelt (AESA) radarrendszere erős elektronikai zavarás mellett is képes nagy távolságból felderíteni a célpontokat. A gép a

több mint száz kilométeres hatótávolságú Meteor rakétát is hordozhatja, ami komoly harcászati előnyt jelent az orosz elfogóvadászokkal szemben.

Svédország már tavaly ősszel jelezte a szállítások várható menetrendjét. A tervek szerint a Gripen E típusú gépek az összes szükséges dokumentum aláírásától számítva három éven belül állhatnak az ukrán pilóták rendelkezésére.

