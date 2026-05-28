Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent. Ezt megelőzően arról beszélt, hogy összesen 100-nál is több vadászgép is érkezhet az országba. A május 24-i nagyszabású kijevi rakétatámadás során keletkezett roncsok elemzése arra utal, hogy Oroszország bevethette a ritka 9M729-es cirkálórakétát. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a fegyverválasztás stratégiai logikájával kapcsolatban - írta a Defence Express. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Itt a nagy bejelentés: Gripenek mennek Ukrajnába, számot is közöltek

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent.

Összefogott Ukrajna Európa legerősebb hatalmaival: hamarosan jöhet az új szuperrendszer, ez válthatja a Patriotot

Egy ukrán vállalat európai partnerekkel közösen fejleszt egy új, Freya névre keresztelt légvédelmi rendszert, amit a Patriot megfizethetőbb alternatívájaként pozicionálják - közölte a RBK.

Lettország megerősíti a határát

Lettország az orosz határ közelébe harckocsik megállítására alkalmas védelmi rendszert telepít. A sárkányfogak mellett árokrendszert is húznak. A védelmi minisztérium kijelentette, hogy az érintett földterületet kisajátították. A védelmi vonalak több sorban fognak elhelyezkedni, a cél pedig egyértelműen az, hogy ezzel megakadályozzanak egy esetleges szárazföldi katonai inváziót Oroszország felől.

(RBK)

Befejeződött a tárgyalás Kazahsztánban

Vlagyimir Putyin orosz elnök konstruktívnak nevezte az együttműködést Moszkva és Asztana között, valamint megköszönte Kaszim-Zsomart Tokajevnek a meghívást. Kifejezetten a nemzetközi szervezetekben meglévő partnerséget hangsúlyozta beszéde során az orosz politikai vezető, valamint az integráció elmélyítését említette.

(TASzSz)

Putyin embere Ukrajna összeomlását látja: szerinte Kijev már kongatja a vészharangot

Szergej Sojgu, korábbi orosz védelmi miniszter, jelenleg a Biztonsági Tanács titkára megnevezte az okot, ami Ukrajna meggyengülésére utal – számolt be az Izvesztyija.

Elhalasztja az EU

...azoknak a főtárgyalóknak a megnevezését, akik leülhetnek Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai helyzetről megbeszéléseket tartani. Több forrás szerint Kaja Kallas, az Európai Unió külpolitikai főképviselője, és több tagállam döntéshozói sem látják még az értelmét a lépések. Azt is fontosnak tartják, hogy egységes álláspontot fogalmazzanak meg, mielőtt bárki Moszkvába utazna az integráció képviseletében.

(RBK)

Putyin megnevezte korunk legnagyobb veszélyeit: ezek minden országot érintenek

A TASzSz számolt be az orosz elnök beszédéről.

Határozott nemet mondott Zelenszkij: kemény levélben utasította vissza a befolyásos nyugati vezető javaslatát

Az EU külügyminiszterei Ciprusban az Oroszországgal folytatandó esetleges béketárgyalások kereteiről és Ukrajna uniós csatlakozásáról tárgyaltak. Kaja Kallas főképviselő óva intett attól, hogy az unió orosz csapdába sétáljon, mivel Moszkva szándékosan a tárgyalópartner személyére tereli a figyelmet a tartalom helyett. Az uniós különmegbízott kinevezésének kérdése továbbra is megosztja a tagállamokat: míg egyes országok támogatják, mások szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő csupán időhúzásra játszik. Eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben utasította el a német kancellár társult tagsági javaslatát, Kallas pedig reményét fejezte ki, hogy Magyarország új vezetésével hamarosan megnyílhatnak a csatlakozási tárgyalások újabb fejezetei.

Oroszország bevetette a szuperritka 9M729-es cirkálórakétát Ukrajnában: kiderült, mi állhat a meglepő húzás hátterében

A május 24-i nagyszabású kijevi rakétatámadás során keletkezett roncsok elemzése arra utal, hogy Oroszország bevethette a ritka 9M729-es cirkálórakétát. Ez a lépés komoly kérdéseket vet fel a fegyverválasztás stratégiai logikájával kapcsolatban - írta a Defence Express.

Kimondták a fájdalmas igazságot Brüsszelben: Zelenszkij legnagyobb álma egyszerűen lehetetlen

A jelenlegi csatlakozási modell nem alkalmas Ukrajna felvételének kezelésére, ezért a tagállamoknak mielőbb új megoldásban kell megállapodniuk – vallotta be Marta Kos, az EU bővítési biztosa.  Üdvözölte a Friedrich Merz német kancellár által javasolt társult tagság körüli vitát, bár egyértelműen nem állt a javaslat mögé. Kos hangsúlyozta, hogy a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén nem lehet engedményt tenni, ugyanakkor Brüsszelnek innovatívnak kell lennie a bővítési folyamatban. A biztos szerint Ukrajna túl nagy ahhoz, hogy veszni hagyják, és attól tart, hogy a béke hamarabb eljöhet, mint ahogy az EU felkészülne rá.

Nincs menekvés: a Nemezis Brigád szabályosan vadászik az oroszokra, már Moszkva is lépni kényszerült

A Defense Express jelentése szerint Ukrajna nagyszabású műveletet indított az orosz logisztikai célpontok ellen a kulcsfontosságú autópályán.

Putyin Asztanában tárgyal

Vlagyimir Putyin orosz elnök jelenleg Kazahsztánban tartózkodik, ahol Kaszim-Zsomart Tokajev kollégájával folytat megbeszélést. A felek vélhetően az országaik közötti kapcsolatokról esik szó, valamint egy energiavezeték is szóba kerülhet Kína felé.

(Izvesztyija)

Ukrán drónjelentés

Kijev szerint Oroszország május 28-ra virradóra egy Kindzsal aeroballisztikus rakétával, valamint 147 darab Sahed-típusú drónnal támadta Ukrajnát. A légvédelem 138 alkalommal semlegesítette a támadást, összesen hét helyszínről jelentettek becsapódásokat.

(RBK)

Amerikai elemzőház: Kijev porrá zúzza Putyin legnagyobb előnyét, bajban vannak az oroszok

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház kiadta napi jelentését az orosz-ukrán háborúról, amelyben a frontvonal eseményeit részletezik.

Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek

Ukrán drónkezelők állítása szerint új távolsági rekordot állítottak fel egy FPV-drónnal, hordozódrón használata nélkül, 102 kilométeres távolságból találtak el egy orosz kisbuszt - közölte az Euro Maidan Press.

62 ukrán drón lelövését jelentették

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az éjszaka folyamán összesen 62 ukrán drónt semlegesítettek. Információk szerint több régióra is csapást mért Kijev, Moszkva nem jelentett becsapódásokat.

(Gazeta)

Olyan ázsiai rezsimmel borult össze Oroszország, amire kevesen számítottak: komoly katonai lépés történt a háttérben

Az Interfax számolt be arról, hogy Oroszország aláírta az együttműködési dokumentumot az iszlamista rezsimmel.

Pufferzónát hoznának létre az oroszok Harkivban

Az orosz védelmi minisztérium legfrissebb közleménye szerint az orosz egységek a korábbinál jóval nagyobb nyomást gyakorolnak Belgorod régió felől, hogy ütközőzónát hozzanak létre. Andrej Marocsko katonai szakértő szerint a Harkiv megyei Granov elfoglalásával indokolta mindezt.

(TASzSz)

Ez jelentheti a fordulatot: olyan vadászgépeket kap Ukrajna, amitől komolyan tarthatnak az oroszok

Svédország Gripen vadászgépeket ad át Ukrajnának, ezt a döntést Ulf Kristersson svéd miniszterelnök jelentette be az uppsalai katonai légibázison tartott sajtótájékoztatóján - írta meg a RBK.

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Címlapkép forrása: Viacheslav Mavrychev/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

2026. május 28.

2026. június 2.

2026. június 2.

2026. június 2.

