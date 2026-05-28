Gyermekotthonokban elkövetett bántalmazások miatt razziázott a rendőrség: évekig eltussolhatták a borzalmakat

Jeney Áron rendőr dandártábornok (címlapképünkön) azt mondta, a nyomozás 2024-ben egy névtelen bejelentés alapján kezdődött, ez arról szólt, hogy vidéki gyermekvédelmi intézményekben gyermekeket bántalmaznak, szexuális bűncselekményeket követtek el ellenük.
A nagy erőkkel megindult nyomozás során 120 tanút hallgattak ki, majd szerdán 13 kiskorút is.
A szerdai akció keretében öt személyt gyanúsítottak meg, egyet őrizetbe is vettek.
A nyomozás alátámasztotta, hogy az egyik vidéki intézetben valóban történt szexuális bűncselekmény, de a feltételezett elkövető 2019-ben meghalt. Ugyanakkor más bűncselekményekre, így bántalmazásokra is fény derült.
Az is kirajzolódott, hogy voltak olyan intézményi dolgozók, akik tudtak ezekről a cselekményekről, de elhallgatták azokat vagy eltussolták az ügyet.
A rendőrség gyanúja alapján legalább tíz gyermek sérelmére követtek el bűncselekményeket gondozóik, felügyelőik, illetve az intézményvezetők.
Csupor Máté rendőr alezredes, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta: szerdán 14 helyszínen tartottak házkutatást Csongrád-Csanád és Békés vármegyei helyszíneken.
A szerdai "Tisztítótűz műveletben" a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei is részt vettek, ugyanis az egyik Csanádpalotán elfogott, korábban határvadász férfi, aki 2018 és 2023 között volt az egyik intézet alkalmazottja, lőfegyverekkel rendelkezett, amit le is foglalt a rendőrség. Ezt a személyt nyolc gyermek bántalmazásával gyanúsítják. Volt olyan eset, hogy a gyanúsított egy kisfiút torkon rúgott, fojtogatott, lefejelte, illetve mellkason rúgta. De tudnak arról is, hogy a rábízott gyermek fejét az iskolában az igazgatóhelyettes szeme láttára a táblába verte - sorolta Csupor Máté.
A rendőr alezredes tájékoztatása szerint szintén Csanádpalotán fogtak el egy 62 éves nőt, korábbi gyermekfelügyelőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy két gyermeket megvert és fojtogatott.
Az akcióban elfogták azt a gyermekfelügyelőt is, – aki bár nem bántalmazott gyerekeket – de végignézte a bűncselekményeket, és nem jelentette ezeket.
Ugyancsak elfogták a csanádpalotai lakásotthon vezetőjét, valamint szakmai vezetőjét, akik a bántalmazások során
a jegyzőkönyvet nem a tényeknek megfelelően rögzítették.
Őket közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják.
A nyomozók kutatásokat hajtottak végre a csanádpalotai gyermekotthon mellett szegedi, dévaványai és hódmezővásárhelyi intézményekben, valamint gazdasági és igazgatási központokban is, ahol összesen 6 terabájtnyi adatot és 13 zsáknyi, bántalmazások kivizsgálásával kapcsolatos iratanyagot foglaltak le.
Csupor Máté elmondta: tekintettel arra, hogy olyan információkat szereztek, miszerint
nemcsak az érintett intézményeknél lehettek az elmúlt években ilyen és hasonló bűncselekmények,
a KR NNI 2021-ig visszamenőleg az ezen alapítványhoz tartozó valamennyi intézménynél felül fogja vizsgálni a bántalmazásokról készült jegyzőkönyveket és meghallgatja az érintetteket. Ha pedig kiderül, hogy visszaélés történt, akkor minden jogsértés során eljárnak.
Az alezredes azt is elmondta, hogy az átfogó vizsgálat része volt a nevelőszülői hálózatban történt esetleges bántalmazások és szexuális bűncselekmények vizsgálata is. A KR NNI ezekben az ügyekben feljelentést küldött az illetékes vármegyei rendőr-főkapitányságok részére. Ezek közül egy esetben szexuális visszaélés miatt már vádemelés is történt, a többi ügy vizsgálati szakaszban van.
Mivel a folyamatban lévő nyomozás során újabb és újabb visszaélésekre derült fény, további gyanúsítások várhatók. Olyan bűncselekményekről lehet szó, amelyet a sértettek vagy a korábbi nevelők tudhatnak, de nem merték felvállalni, elmondani. Ezért a rendőrség létrehozza a bejelentes@nni.police.hu email címet, ahol ezzel a büntetőeljárással kapcsolatban várnak bejelentéseket.
Címlapkép forrása: police.hu
4000 százalékot emelkedett ez a részvény, és épp most duplázták meg a célárát!
A profik szerint bőven van még fantázia ebben a papírban.
Kiszivárgott a tervezet: drasztikus lépésre készül az unió, belenyúlhatnak a cégek szerződéseibe
Várhatóan a jövő héten jelenik meg.
Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését
Pénteken hatályba is lép.
Újabb cégre vetett szemet a Trump-kormányzat, felrobbant az árfolyam
A szektortársak is elszálltak.
Ukrán drónok miatt omlott össze az európai ország vezetése: itt az új mininszterelnök, de nem sokáig lehet hatalmon
Kormányválságot okoztak az eltévedt drónok.
Jóváhagyták: 90 milliárd euró indulhat meg Ukrajnába – Csak egyetlen feltétellel fizetik vissza az EU-nak
A pénzügyminiszter szerint még csak nem is Kijeven múlik a törlesztés.
Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől
A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt.
Évek óta nem látott fegyverek bukkantak fel Putyin Nyugat felé kacsingató szövetségesénél – Nem véletlen az időzítés?
Moszkvának nem tetszik a távolodás.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?