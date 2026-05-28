Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek

A drónkezelők állítólagos üzenetét Szerhij Szternenko ukrán aktivista osztotta meg a Telegram-csatornáján. A kezelők beszámolója szerint a sikeres találat után az orosz csapatmozgás teljesen leállt a térségben, mivel az ellenség számára drámaian megnőtt a veszélyzóna.
Az ukrán fejlesztők egyetértenek abban, hogy a jelenlegi technológia már lehetővé teszi az ilyen távolságú csapásokat. Misa Rudominszkij, a katonai rádiókészülékeket és jelerősítőket gyártó Himera cég vezetője szerint a teljesítmény "megvalósíthatónak tűnik, de speciális antennarendszert, a repülés utolsó szakaszában pedig autonóm működést igényel". Makszim Hnatik, a Pawell Power drónakkumulátor-gyártó képviselője kiemelte, hogy a gyártók a hagyományos lítiumionos cellákról áttértek a félszilárdtest-akkumulátorokra. Ezek azonos tömeg mellett 30 százalékkal nagyobb kapacitást biztosítanak, miközben jól bírják a nagy kisütési áramot igénylő manővereket is. Hnatik úgy véli, hogy
a veszélyzóna a jelenlegi 15–30 kilométerről hamarosan 50–80 kilométerre is kibővülhet.
A háború kimenetele sok tekintetben azon múlik, hogy melyik fél képes nagyobb távolságból lecsapni az ellenfelére. Ukrajna közepes hatótávolságú csapásainak száma február és március között több mint a kétszeresére nőtt. Ezek során légvédelmi rendszereket, infrastrukturális létesítményeket, teherautókat és vonatokat semmisítettek meg a megszállt területeken. Ilyen távolságokon általában merevszárnyú drónokat vetnek be, mivel ezek nagyobb hasznos terhet képesek hordozni. Fejlesztésük és gyártásuk azonban jóval költségesebb az FPV-drónokénál. A rövidebb hatótávolságú FPV-k hatósugarának növelésére eddig a hordozódrónok alkalmazása jelentette a legelterjedtebb megoldást.
Az ukrán védelmi cégek jelerősítőkkel és jelismétlőkkel dolgoznak a drónok irányítási távolságának növelésén. A Wild Hornets vállalat például áprilisban bejelentette, hogy a kezelők akár 2000 kilométeres távolságból is képesek voltak elfogó drónokat irányítani. Emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is hónapok óta jelen van a harctéren, amelyet elsősorban a terepen való navigációra és a célba érés pontosságának növelésére használnak.
Amennyiben a 102 kilométeres rekord valósnak bizonyul, annak két fontos következménye is lehet. Egyrészt az ukrán erők olcsóbb és könnyebb drónokkal is képesek lesznek 30 kilométernél távolabbi csapásokat mérni a könnyű páncélzatú célpontok ellen. Mindezt úgy tehetik meg, hogy nem kell hordozódrónokra vagy merevszárnyú eszközökre támaszkodniuk. Másrészt az ezt lehetővé tevő technológiák – például a jobb akkumulátorok, az erősebb hálózatok és a mesterséges intelligencia – a nagyobb és pusztítóbb drónokon is alkalmazhatók. Ez tovább szűkíti az orosz csapatok mozgási és logisztikai lehetőségeit a frontvonaltól távolabb eső, korábban biztonságosnak hitt zónákban. Ugyanakkor az orosz fél is folyamatosan fejleszti a saját technológiáját, és gyorsan adaptálja az ukrán megoldásokat. Ennek következtében
a veszélyzónák bővülése várhatóan mindkét hadviselő fél esetében érvényesülni fog.
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Trump keményen üzent a saját szövetségesének: szétbombázzák őket, ha drasztikus húzásra készülnének
Az amerikai elnök szerint ennek nem szabad megtörténnie.
Ki fog itt tanítani? Minden második pedagógus 50 év feletti, 16 százalékuk 60 év feletti
Van olyan szak, ahová csak hárman jelentkeztek.
Nincs béke: Amerika súlyos csapást mért a rezsimre, a válasz nem maradt el
Ismét fellángolt a harc.
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor
Folyamatosan frissülő tudósításunk az új kormány legfontosabb döntéseiről.
Négyéves csúcsra ugrott a magyar bizalmi index a Tisza-győzelem után
Kijött a friss konjunktúra-index.
Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?
Az euróbevezetés esélyei a korábban csatlakozott országok útja alapján.
Súlyos problémákat látnak a követeléskezelők a devizahiteles végrehajtások felfüggesztésénél
Személyes egyeztetést kezdeményeznek a kormánnyal.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?