Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek

Ukrán drónkezelők állítása szerint új távolsági rekordot állítottak fel egy FPV-drónnal, hordozódrón használata nélkül, 102 kilométeres távolságból találtak el egy orosz kisbuszt - közölte az Euro Maidan Press.

A drónkezelők állítólagos üzenetét Szerhij Szternenko ukrán aktivista osztotta meg a Telegram-csatornáján. A kezelők beszámolója szerint a sikeres találat után az orosz csapatmozgás teljesen leállt a térségben, mivel az ellenség számára drámaian megnőtt a veszélyzóna.

Az ukrán fejlesztők egyetértenek abban, hogy a jelenlegi technológia már lehetővé teszi az ilyen távolságú csapásokat. Misa Rudominszkij, a katonai rádiókészülékeket és jelerősítőket gyártó Himera cég vezetője szerint a teljesítmény "megvalósíthatónak tűnik, de speciális antennarendszert, a repülés utolsó szakaszában pedig autonóm működést igényel". Makszim Hnatik, a Pawell Power drónakkumulátor-gyártó képviselője kiemelte, hogy a gyártók a hagyományos lítiumionos cellákról áttértek a félszilárdtest-akkumulátorokra. Ezek azonos tömeg mellett 30 százalékkal nagyobb kapacitást biztosítanak, miközben jól bírják a nagy kisütési áramot igénylő manővereket is. Hnatik úgy véli, hogy

a veszélyzóna a jelenlegi 15–30 kilométerről hamarosan 50–80 kilométerre is kibővülhet.

A háború kimenetele sok tekintetben azon múlik, hogy melyik fél képes nagyobb távolságból lecsapni az ellenfelére. Ukrajna közepes hatótávolságú csapásainak száma február és március között több mint a kétszeresére nőtt. Ezek során légvédelmi rendszereket, infrastrukturális létesítményeket, teherautókat és vonatokat semmisítettek meg a megszállt területeken. Ilyen távolságokon általában merevszárnyú drónokat vetnek be, mivel ezek nagyobb hasznos terhet képesek hordozni. Fejlesztésük és gyártásuk azonban jóval költségesebb az FPV-drónokénál. A rövidebb hatótávolságú FPV-k hatósugarának növelésére eddig a hordozódrónok alkalmazása jelentette a legelterjedtebb megoldást.

Az ukrán védelmi cégek jelerősítőkkel és jelismétlőkkel dolgoznak a drónok irányítási távolságának növelésén. A Wild Hornets vállalat például áprilisban bejelentette, hogy a kezelők akár 2000 kilométeres távolságból is képesek voltak elfogó drónokat irányítani. Emellett a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is hónapok óta jelen van a harctéren, amelyet elsősorban a terepen való navigációra és a célba érés pontosságának növelésére használnak.

Amennyiben a 102 kilométeres rekord valósnak bizonyul, annak két fontos következménye is lehet. Egyrészt az ukrán erők olcsóbb és könnyebb drónokkal is képesek lesznek 30 kilométernél távolabbi csapásokat mérni a könnyű páncélzatú célpontok ellen. Mindezt úgy tehetik meg, hogy nem kell hordozódrónokra vagy merevszárnyú eszközökre támaszkodniuk. Másrészt az ezt lehetővé tevő technológiák – például a jobb akkumulátorok, az erősebb hálózatok és a mesterséges intelligencia – a nagyobb és pusztítóbb drónokon is alkalmazhatók. Ez tovább szűkíti az orosz csapatok mozgási és logisztikai lehetőségeit a frontvonaltól távolabb eső, korábban biztonságosnak hitt zónákban. Ugyanakkor az orosz fél is folyamatosan fejleszti a saját technológiáját, és gyorsan adaptálja az ukrán megoldásokat. Ennek következtében

a veszélyzónák bővülése várhatóan mindkét hadviselő fél esetében érvényesülni fog.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Financial IT 2026

