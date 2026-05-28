Itt a nagy bejelentés: Gripenek mennek Ukrajnába, számot is közöltek
Ulf Kristersson svéd miniszterelnök nagy bejelentést tett: hamarosan Gripenek érkeznek Ukrajnába – közölte a Kyiv Independent.

A korábbi bejelentést megerősítve a kormányfő bejelentette, hogy összesen 16 darab használt Saab JAS 39 Gripen C/D vadászgépet adnak át Kijevnek, valamint Stockholm további 20 új vadászgép beszerzésében kíván az ukránok segítségére lenni.

Ukrajna egyértelműen a Gripent jelölte meg légierője hosszú távú prioritásaként, és szándékában áll beszerezni a legújabb verziót, a Gripen E-t

– jelentette ki Kristersson.

A lap arról ír, hogy Ukrajna mintegy 2,5 milliárd euróval tervezi finanszírozni a Gripen E/F repülőgépek jövőbeni vásárlását. Ez az összeg az Európai Unió Ukrajna Támogatási Hitelmechanizmusából fog a rendelkezésére állni. Az új gépekre vonatkozó tárgyalások megkezdődtek, azok szállítását 2030-tól látják reálisnak.

Stockholm 2027 elejétől kezdve szállíthatja le a jelenleg a svéd légierőben szolgáló Gripen C/D típusú járműveket. A lépést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is üdvözölte, mivel ezzel jelentősen megerősödik az ország légiereje. Jelenleg jelentős kavalkád van, a szovjet típusok mellett vannak nyugati F-16-sok, francia fejlesztésű Mirage 2000-ek és most jönnek a Gripenek.

Konkrétan egy Gripen századról beszélünk Ukrajna számára, és ez rendkívül fontos támogatás számunkra

– hangsúlyozta Zelenszkij, valamint hozzátette, hogy a szállítások 10 hónapon belül megkezdődhetnek, az ukrán pilóták pedig már megkezdték a felkészülést a technológia használatára.

Címlapkép forrása: Mario Skraban/Getty Images

