Jóváhagyták: 90 milliárd euró indulhat meg Ukrajnába – Csak egyetlen feltétellel fizetik vissza az EU-nak
MTI
Az ukrán parlament (Verhovna Rada) csütörtökön ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást. A tervek szerint az összegből 60 milliárd eurót a hadiiparra fordítanak - jelentette az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

A megállapodás ratifikálásáról szóló törvénytervezetet a 450 fős parlamentben 298 képviselő támogatta.

A megállapodás meghatározza a 90 milliárd eurós kölcsön jogi kereteit. Az összegből 60 milliárd euró Ukrajna hadiipari potenciáljára, 30 milliárd pedig a költségvetés támogatására fordítandó

- mondta Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a Verhovna Rada ülésén.

A miniszter szerint Ukrajna idén 28,3 milliárd eurót kap fegyverzet vásárlására, 16,7 milliárd eurót pedig makrofinanciális támogatásként.

Marcsenko elmondta, Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország kifizeti a háborús jóvátételt.

Ivanna Klimpus-Cincadze, az ukrán parlament európai uniós integrációjának kérdéseivel foglalkozó parlamenti bizottság elnöke, az ellenzéki Európai Szolidaritás párt frakciójának tagja megjegyezte: azáltal, hogy a parlamentnek csak magát a megállapodást kell ratifikálnia, de egyebek mellett az azzal kapcsolatos adóügyi változtatásokat viszont nem, az elnök és a kormány a törvényhozásra hárítja a felelősséget.

Ruszlan Sztefancsuk házelnök aláírta az elfogadott törvénytervezetet, amelyet haladéktalanul elküldenek aláírásra az államfőnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

