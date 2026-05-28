Készen van a béketerv: már csak Donald Trump aláírása hiányzik
Az Egyesült Államok és Irán elkészített egy 60 napos memorandumot a közel-keleti harci cselekmények lezárására, már csak Donald Trump amerikai elnöknek kell aláírnia az egyezményt – tudta meg az Axios.

A lap forrásai arról beszéltek, hogy az egyezmény lényegében készen van, már csak a „szenior vezetés” aláírása kell ahhoz, hogy érvénybe lépjen. A lap egyik forrása viszont azt állította, hogy Irán lényegében már döntött az egyezmény nyélbe ütéséről, készek azt aláírni.

Az Axios szerint Donald Trump elnök viszont még pár nap gondolkodási időt kért.

A 60 napos egyezmény föloldaná a Hormuzi-szorosra kivetett összes korlátozást, nem lesz vám Irán részéről és nem vegzálják többé a térségen áthaladó kereskedelmi hajókat is. Irán 30 napon belül eltávolítja a vízre helyezett aknákat is.

Az egyezmény megtiltja Iránnak, hogy atomfegyvert fejlesszen, illetve

60 napos határidőt szab, hogy Washington és Teherán megállapodást kössön a perzsa állam uránkészletének jövőjéről is.

Az Egyesült Államok közben „elkötelezi magát a tárgyalásra” az Iránra kivetett szankciók feloldásával kapcsolatosan is – ez vélhetően azt jelenti, hogy fokozatosan feloldják majd a szankciókat, ha Teherán együttműködőnek tűnik.

Irán rakétaerőinek korlátozásáról (ez Izrael kifejezett kérése) egyelőre úgy fest, nincs szó.

