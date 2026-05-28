Kiderült Amerika riasztó gyengesége: nagy bajba kerülhet a hadsereg, sürgősen lépni kell

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) új jelentéséből kiderül a súlyos hiány, a készlet kimerülése három kulcsfontosságú fegyverrendszert érint. Ezek a Tomahawk cirkálórakéták, valamint a Patriot és a THAAD légvédelmi rendszerek elfogórakétái. A CSIS elemzése szerint az Egyesült Államok ugyan rendelkezik elegendő lőszerrel egy iráni konfliktushoz, megcsappant készletek azonban
az indo-csendes-óceáni térségben, vagyis Kínával szemben, egyértelmű gyenge pontot jelentenek.
Az elemzés a Trump-kormányzat által benyújtott, 2027-es pénzügyi évre szóló védelmi költségvetési javaslaton alapul. Az 1500 milliárd dolláros tervezet jelentős növekedést irányoz elő a csúcstechnológiás lőszerek beszerzésében. A készletek feltöltését a Kongresszus mindkét pártja támogatja. A fő akadályt azonban már nem a finanszírozás, hanem az idő jelenti. A gyártókapacitások bővítése és az összetett rakétarendszerek legyártása ugyanis éveket vesz igénybe.
Donald Trump elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter szerint az amerikai haderő bármilyen konfliktusra felkészült. Ennek ellenére a hadiipari szereplőket a gyártás mielőbbi felfuttatására sürgetik. Hegseth a múlt hónapban azt mondta a törvényhozóknak, hogy a jelenlegi védelmi kiadások lehetővé teszik a gyártók számára a termelés megduplázását, vagy akár megháromszorozását is. A csökkenő lőszerkészletek kérdése a kongresszusi meghallgatások egyik központi témájává vált. A demokraták éppen ezt az érvet használják az Irán elleni háború bírálatára, amelyet Trump a törvényhozás jóváhagyása nélkül indított el.
