  • Megjelenítés
Kiderült Amerika riasztó gyengesége: nagy bajba kerülhet a hadsereg, sürgősen lépni kell
Globál

Kiderült Amerika riasztó gyengesége: nagy bajba kerülhet a hadsereg, sürgősen lépni kell

Portfolio
Az Egyesült Államoknak legalább három évre lesz szüksége ahhoz, hogy pótolja az Iránnal vívott háborúban felhasznált legfontosabb fegyverrendszerek készleteit - írta a Militarnyi.

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) új jelentéséből kiderül a súlyos hiány, a készlet kimerülése három kulcsfontosságú fegyverrendszert érint. Ezek a Tomahawk cirkálórakéták, valamint a Patriot és a THAAD légvédelmi rendszerek elfogórakétái. A CSIS elemzése szerint az Egyesült Államok ugyan rendelkezik elegendő lőszerrel egy iráni konfliktushoz, megcsappant készletek azonban

az indo-csendes-óceáni térségben, vagyis Kínával szemben, egyértelmű gyenge pontot jelentenek.

Az elemzés a Trump-kormányzat által benyújtott, 2027-es pénzügyi évre szóló védelmi költségvetési javaslaton alapul. Az 1500 milliárd dolláros tervezet jelentős növekedést irányoz elő a csúcstechnológiás lőszerek beszerzésében. A készletek feltöltését a Kongresszus mindkét pártja támogatja. A fő akadályt azonban már nem a finanszírozás, hanem az idő jelenti. A gyártókapacitások bővítése és az összetett rakétarendszerek legyártása ugyanis éveket vesz igénybe.

Donald Trump elnök és Pete Hegseth védelmi miniszter szerint az amerikai haderő bármilyen konfliktusra felkészült. Ennek ellenére a hadiipari szereplőket a gyártás mielőbbi felfuttatására sürgetik. Hegseth a múlt hónapban azt mondta a törvényhozóknak, hogy a jelenlegi védelmi kiadások lehetővé teszik a gyártók számára a termelés megduplázását, vagy akár megháromszorozását is. A csökkenő lőszerkészletek kérdése a kongresszusi meghallgatások egyik központi témájává vált. A demokraták éppen ezt az érvet használják az Irán elleni háború bírálatára, amelyet Trump a törvényhozás jóváhagyása nélkül indított el.

Még több Globál

Hatalmas létszámleépítést jelentett be a Wix.com

Különleges egységek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél

Kapcsolódó cikkünk

Trump keményen üzent a saját szövetségesének: szétbombázzák őket, ha drasztikus húzásra készülnének

Nincs béke: Amerika súlyos csapást mért a rezsimre, a válasz nem maradt el

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor
Olyan ázsiai rezsimmel borult össze Oroszország, amire kevesen számítottak: komoly katonai lépés történt a háttérben
Leleplezték a műholdképek: elképesztő tempóban épül a titokzatos katonai monstrum, ami megváltoztathatja a világot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility