Kimondták a kutatók, amit senki sem akart hallani: átléphetjük a kritikus határt, pusztító aszályok és viharok jönnek

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) éves előrejelzése szerint 86 százalékos a valószínűsége annak, hogy 2026 és 2030 között legalább egy év meghaladja a 2024-es melegrekordot. Ez az arány a tavalyi jelentésben még csak 80 százalék volt. A globális átlaghőmérséklet 2024-ben 1,55 Celsius-fokkal emelkedett az iparosodás előtti szint fölé.
A meteorológusok arra számítanak, hogy az El Niño már idén júniusban elkezdhet kialakulni.
Ez a természetes éghajlati jelenség a Csendes-óceán keleti térségének szokatlanul magas felszíni vízhőmérsékletével jellemezhető. Egyes előrejelzések szerint az idei folyamat kifejezetten erős lehet. A WMO jelentésének vezető szerzője, Leon Hermanson elmondta, hogy az El Niño 2026 második felére várt megjelenése
növeli annak esélyét, hogy a következő év, 2027 lesz a soron következő rekordot döntő év.
A kutatók figyelmeztetnek arra, hogy egy erős El Niño felerősítheti a szélsőséges időjárási jelenségeket. Ennek következtében egyes régiókban súlyosabb erdőtüzek és aszályok alakulhatnak ki, máshol pedig hevesebb viharokat és áradásokat okozhat.
A WMO becslése alapján 91 százalékos annak a valószínűsége, hogy 2026 és 2030 között legalább egy évben átmenetileg ismét átlépik a Párizsi Megállapodásban rögzített 1,5 Celsius-fokos küszöbértéket. Egyetlen év túllépése önmagában még nem jelenti a klímacél végleges elvesztését. Az ENSZ azonban már tavaly elismerte, hogy a "több évtizedes", tartós átlépés a következő évtizedben nagyon valószínűvé válik.
Nyugat-Európát már idén májusban szokatlanul korai hőhullám sújtotta. Az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Írországban is megdőltek a valaha mért legmelegebb májusi hőmérsékleti rekordok. Friederike Otto, a londoni Imperial College klímatudósa szerint
ilyen hőmérsékletek korábban még a nyár csúcspontján is kivételesek voltak.
Hozzátette, hogy
a 35 Celsius-fokos tavaszi csúcsérték az Egyesült Királyságban egyszerűen megdöbbentő.
Eközben Indiában az elmúlt hetek extrém hősége a mangó- és más mezőgazdasági terményeket fenyegette. Az ország villamosenergia-kereslete pedig a légkondicionáló berendezések fokozott használata miatt történelmi csúcsra emelkedett.
