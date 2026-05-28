Különleges egységek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A jelenlegi csatlakozási modell nem alkalmas Ukrajna felvételének kezelésére, ezért a tagállamoknak mielőbb új megoldásban kell megállapodniuk – vallotta be Marta Kos, az EU bővítési biztosa. Üdvözölte a Friedrich Merz német kancellár által javasolt társult tagság körüli vitát, bár egyértelműen nem állt a javaslat mögé. Kos hangsúlyozta, hogy a jogállamiság és a korrupcióellenes intézkedések terén nem lehet engedményt tenni, ugyanakkor Brüsszelnek innovatívnak kell lennie a bővítési folyamatban. A biztos szerint Ukrajna túl nagy ahhoz, hogy veszni hagyják, és attól tart, hogy a béke hamarabb eljöhet, mint ahogy az EU felkészülne rá.