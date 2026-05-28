Látványos a mozgolódás: az Anthropic erőtejes terjeszkedést ígér Európában

Chris Ciauri, az Anthropic nemzetközi ügyekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a bővítést a Claude nagy nyelvi modellei iránti növekvő globális kereslet indokolja. A cég jelenleg Dublinban, Zürichben, Münchenben, Párizsban és Londonban tart fenn európai irodákat. A brit fővárosban jelenleg mintegy 200 fő dolgozik.
A londoni operációt a tervek szerint 800 fősre bővítik, de Párizsban és Münchenben is jelentős létszámnövekedéssel számolnak.
Emellett további irodák nyitása is napirenden van. Ciauri a milánói létszámtervekről egyelőre nem közölt részleteket.
A milánói iroda kezdetben az értékesítésre, a marketingre, valamint az ügyfeleknek nyújtott technikai támogatásra összpontosít. A partnerek között olyan olasz nagyvállalatok szerepelnek, mint a Generali biztosító, az Unipol pénzügyi csoport, a Pirelli gumiabroncsgyártó, a Bending Spoons technológiai cég és a Satispay fizetési szolgáltató.
Ciauri szerint az olasz gazdaság szerkezete kiválóan illeszkedik az Anthropic erősségeihez. Hozzátette, hogy az irodában szabályozási és szakpolitikai szakértők is dolgoznak majd, tekintettel a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásait övező élénk társadalmi párbeszédre.
Az Anthropic társalapítója, Christopher Olah volt a nagy technológiai vállalatok egyetlen képviselője, akit meghívtak Leó pápa első, a mesterséges intelligencia kihívásaival foglalkozó enciklikájának bemutatójára. Ciauri úgy véli, ez is azt tükrözi, hogy az Anthropic elismert szereplővé vált a mesterségesintelligencia-biztonság és az etikus fejlesztés terén. A vállalat emellett aktívan szorgalmazza a kormányok és az etikai intézmények bevonását a technológia szabályozásába.
A vállalat a Trump-kormányzattal is szembekerült, mivel ragaszkodik ahhoz, hogy korlátok közé szorítsa modelljeinek katonai célú felhasználását. Ebbe beletartozik például az autonóm fegyverrendszerek célirányításának, valamint a belföldi megfigyeléseknek a korlátozása is.
