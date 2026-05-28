Leállt vitázni Trumppal, azonnal sztrókot kapott legnagyobb riválisa – állítja a felesége

Jill Biden először beszélt nyilvánosan arról, mit élt át férje hírhedt 2024-es elnökjelölti vitája alatt: elmondása szerint azt hitte, Joe Bident szélütés érte a kamerák előtt. A korábbi first lady a CBS Newsnak adott interjúban vallotta be, hogy halálra rémült, mert soha nem látta férjét ilyen állapotban. A gyenge vitateljesítmény végül fordulópontnak bizonyult: Biden visszalépett az elnökjelöltségtől, és Kamala Harrist támogatta, aki azonban alulmaradt Donald Trumppal szemben a novemberi választáson.

„Megrémültem, mert soha azelőtt és azóta sem láttam Joe-t ilyennek. Soha” – mondta a korábbi first lady a vasárnap sugárzott interjúban.

Nem tudom, mi történt. Ahogy néztem, arra gondoltam: Istenem, épp szélütést kap. Halálra rémített

– tette hozzá.

A 2024. júniusi elnökjelölti vita fordulópontot jelentett az amerikai elnökválasztási kampányban. Biden rekedt hangon beszélt, egy ponton pedig láthatóan elvesztette a fonalat. Stábja ezt azzal magyarázta, hogy az elnök beteg volt.

A Demokrata Párt vezetői és donorjai nyíltan fejezték ki aggodalmukat, majd nagyobb nyomás nehezedett az elnökre, hogy lépjen vissza a jelöltségtől.

A vita után Jill Biden egy atlantai kampányrendezvényen még nyilvánosan dicsérte férje teljesítményét. "Joe, fantasztikus munkát végeztél. Minden kérdésre válaszoltál, minden tényt ismertél" – mondta a tömegnek.

A kulisszák mögött azonban a demokraták, köztük Kamala Harris alelnök is elismerték, hogy a vita rosszul sikerült.

Biden kampánystábja kezdetben ragaszkodott ahhoz, hogy az elnök nem lép vissza, és újra vitába száll Donald Trumppal. Végül azonban a vitán nyújtott teljesítménye, a NATO-csúcson elkövetett bakijai és egy koronavírus-fertőzés utáni gyenge szereplése együttesen arra késztették Bident, hogy visszalépjen. Helyette Kamala Harrist támogatta, aki így átvette a demokrata elnökjelöltséget. Végül azonban Harris alulmaradt Trumppal szemben a novemberi választáson.

Harris a vereség után kiadott emlékiratában keményen bírálta egykori főnökét.

Ez Joe és Jill döntése. Mindannyian ezt mondogattuk, mint egy mantrát, mintha hipnotizáltak volna minket. Eleganciáról volt szó, vagy felelőtlenségről? Visszatekintve úgy gondolom, felelőtlenség volt

– írta a volt-alelnök.

