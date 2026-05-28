Leállt vitázni Trumppal, azonnal sztrókot kapott legnagyobb riválisa – állítja a felesége

Jill Biden a CBS Newsnak adott interjújában beszélt először arról, mit élt át férje hírhedten gyenge 2024-es elnökjelölti vitája alatt. Elmondása szerint azt hitte, Joe Bident szélütés érte a kamerák előtt.
„Megrémültem, mert soha azelőtt és azóta sem láttam Joe-t ilyennek. Soha” – mondta a korábbi first lady a vasárnap sugárzott interjúban.
Nem tudom, mi történt. Ahogy néztem, arra gondoltam: Istenem, épp szélütést kap. Halálra rémített
– tette hozzá.
A 2024. júniusi elnökjelölti vita fordulópontot jelentett az amerikai elnökválasztási kampányban. Biden rekedt hangon beszélt, egy ponton pedig láthatóan elvesztette a fonalat. Stábja ezt azzal magyarázta, hogy az elnök beteg volt.
A Demokrata Párt vezetői és donorjai nyíltan fejezték ki aggodalmukat, majd nagyobb nyomás nehezedett az elnökre, hogy lépjen vissza a jelöltségtől.
A vita után Jill Biden egy atlantai kampányrendezvényen még nyilvánosan dicsérte férje teljesítményét. "Joe, fantasztikus munkát végeztél. Minden kérdésre válaszoltál, minden tényt ismertél" – mondta a tömegnek.
A kulisszák mögött azonban a demokraták, köztük Kamala Harris alelnök is elismerték, hogy a vita rosszul sikerült.
Biden kampánystábja kezdetben ragaszkodott ahhoz, hogy az elnök nem lép vissza, és újra vitába száll Donald Trumppal. Végül azonban a vitán nyújtott teljesítménye, a NATO-csúcson elkövetett bakijai és egy koronavírus-fertőzés utáni gyenge szereplése együttesen arra késztették Bident, hogy visszalépjen. Helyette Kamala Harrist támogatta, aki így átvette a demokrata elnökjelöltséget. Végül azonban Harris alulmaradt Trumppal szemben a novemberi választáson.
Harris a vereség után kiadott emlékiratában keményen bírálta egykori főnökét.
Ez Joe és Jill döntése. Mindannyian ezt mondogattuk, mint egy mantrát, mintha hipnotizáltak volna minket. Eleganciáról volt szó, vagy felelőtlenségről? Visszatekintve úgy gondolom, felelőtlenség volt
– írta a volt-alelnök.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az RRF-pénzek sorsa most dől el: Magyarország még több milliárd eurót menthet meg, de ehhez új végrehajtási modell kell
A REKONTIR Cégcsoport az idei év egyik legfontosabb uniós finanszírozási kérdéséről.
Hihetetlen rekord dőlt meg a harctéren: akkora távolságból csapott le Ukrajna, amit korábban elképzelni sem mertek
Súlyos változás előtt a frontvonal.
Kiadták a létező legmagasabb riasztást a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén
A délutáni órákban még a szabadtéri munkát is fel kell függeszteni.
Meglepte a piacot a Mol riválisa
Az iráni háború sokat dobott az Orlen eredményein.
Nagyon rossz hír jött Németországból
Egyre nehezebb a helyzet.
Kilőtt az olajár az iráni hírekre
5 hetes mélypontról jött a fordulat.
Trump keményen üzent a saját szövetségesének: szétbombázzák őket, ha drasztikus húzásra készülnének
Az amerikai elnök szerint ennek nem szabad megtörténnie.
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
5 gyakori hiba, amivel tízezreket veszíthetsz a nyaraláson (és a stratégia, amivel elkerülheted)
A várva várt nyári pihenés gondos tervezést igényel, a pénzügyi tudatosság azonban sokszor a határátlépéssel együtt elillan. Külföldi bankkártya-használat, készpénzfelvétel és devizav
Napelemes energiatárolók áfája: egyenes vagy fordított adózás?
A napelemes energiatárolók áfája egyre fontosabb kérdéssé válik a megújuló energia beruházásoknál, különösen akkor, ha a naperőműhöz kapcsolódó energiatároló-rendszer számlázása s
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Ciklusok és megatrendek helyett az adatok mutatják jobban a nyertes iparágakat
A szektorrotáció logikusnak tűnik a jövő győztes iparágának keresésekor, de a múltbeli adatok nem igazolják egyértelműen a működését, a gazdasági ciklusok pontos időzítése pedig még..
Húsz év alatt sem lett rugalmasabb a régió munkaerőpiaca, Magyarországon is csak kicsit javult a helyzet
A részmunkaidő húsz éve nem tud gyökeret verni a BB tengely országaiban. Észtország az egyetlen ország, ahol érdemi szerkezeti változás történt, Magyarországon a részmunkaidő továbbra...
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.
Magyar Péter átírná egy egész térség jövőjét: mutatjuk a terveket – Összejöhet a hatalmas fordulat?
Mire juthat a négy muskétás?