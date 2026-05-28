Lecsapott az EU: szankciókat kaptak a nyakukba az izraeli telepesek – Világörökségi helyszín miatt aggódnak Libanonban

A testület közleménye szerint a büntetőintézkedések szélsőséges izraeli telepeseket és őket támogató szervezeteket érintenek, amelyek felelősek a ciszjordániai palesztin lakosság elleni
súlyos és rendszeres emberi jogsértésekért.
Az EU szerint a visszaélések érintik egyebek mellett a testi és lelki épséghez, a tulajdonhoz, a magán- és családi élethez, a vallásszabadsághoz és az oktatáshoz való jogot.
A szankciós listára került a Nachala telepesmozgalom és vezetője, Daniella Weiss. Az uniós indoklás szerint a szervezet olyan tevékenységeket támogat, amelyek palesztinok kényszerű kitelepítéséhez vezetnek, valamint akadályozza a palesztin mezőgazdasági és legelőterületekhez való hozzáférést. Az EU szerint a mozgalom több, erőszakos cselekményekhez köthető csapatot is létrehozott magántulajdonban lévő palesztin földeken.
Szintén szankció alá került a Regavim izraeli civil szervezet és igazgatója, Meir Deutsch. A Tanács szerint a szervezet palesztin ingatlanok lebontásáért lobbizik azzal a céllal, hogy Izrael ellenőrzését kiterjessze egész Ciszjordániára. A közlemény kiemeli, hogy a Regavim egy EU-finanszírozású palesztin iskola lebontását is támogatta a Betlehem közelében fekvő Dzabbet al-Díb faluban.
Az intézkedések érintik továbbá a Hasomer Jos nevű szervezetet és elnökét, Aviháj Szuisszát is. Az EU szerint a szervezet anyagi támogatást nyújt és önkénteseket koordinál olyan pásztorgazdaságokhoz, amelyek legalább 28 erőszakos telepes előőrsöt és telepet támogatnak Ciszjordániában. A közlemény szerint a szervezet fegyveres önkénteseket is toboroz, illetve őröket biztosít erőszakos támadásokhoz.
A szankcionált szervezetek között szerepel az Amana szövetkezeti társulás is, amely a Gús Emunim telepesmozgalomhoz kötődik. Az EU szerint a szervezet fennállása óta kulcsszerepet játszott legalább 30 telepes előőrs és telep létrehozásában, finanszírozásában és támogatásában.
A mostani döntéssel az EU globális emberi jogi szankciós rendszere összesen 136 személyre és 41 szervezetre terjed ki világszerte.
Az érintettek vagyoni eszközeit befagyasztják, továbbá tilos számukra közvetlenül vagy közvetve pénzügyi forrásokat biztosítani. A listán szereplő személyekre emellett beutazási tilalom is vonatkozik az Európai Unió területére.
A Tanács emlékeztetett: az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanács több alkalommal, legutóbb 2025 júniusában is elítélte a szélsőséges telepesek folyamatos erőszakcselekményeit és az illegális telepek bővítését Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben is.
Bejrút aggódik a világörökségi helyszínek elleni izraeli támadások miatt
Közben a bejrúti külügyminisztérium elítélte azokat az izraeli támadásokat, amelyek az UNESCO világörökségi listáján szereplő, dél-libanoni Türosz várost érik. A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy az izraeli támadások a közel-keleti térség egyik legősibb településének óvárosát, vallási kegyhelyeit és kulturális nevezetességeit fenyegetik.
Juszef Raddzsi külügyminiszter hangsúlyozta: "nagy fájdalommal és mély aggodalommal" követi a fejleményeket. Minisztériumának közlése szerint intenzív diplomáciai tárgyalásokat folytat a támadások leállítása érdekében.
Türosz 1984 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján. A föníciai és a római kori emlékek legjelentősebb lelőhelyének számít Libanonban.
Izrael és a Hezbollah libanoni síita milícia konfliktusa a libanoni-izraeli tűzszünet ellenére szünet nélkül folyik tovább.
A Hezbollah robbanófejjel ellátott drónokkal támadja az észak-izraeli településeket és a hadsereg egységeit.
Az izraeli hadsereg önvédelemből elfoglalt egy déli sávot az országból, de a minap még mélyebbre hatolt Libanon belsejébe. A Hezbollah felszámolására irányuló hadjárata keretében Türosz szinte minden részét lehetséges célpontnak tartja. Csütörtökre virradóra is arról számolt be, hogy számos célpontot támadott Türoszban, a Bekaa-völgyben, Bejrútban.
Az ENSZ libanoni békefenntartó misszióját (UNIFIL) szintén aggasztja a harcok hevessége. Közlése szerint az izraeli hadsereg csak szerdán 640 rakétával támadott, a Hezbollah pedig 30 drónnal.
Címlapkép: Házának romjainál egy beduin férfi a ciszjordániai Jerikó melletti Isztih al-Djuk at-Tahtában 2026. február 11-én, miután az előző nap izraeli telepesek támadtak a településre. Palesztin források szerint 12 házat leromboltak, ezáltal mintegy 60 embert megfosztottak otthonától. MTI/EPA/Atef Szafadi
