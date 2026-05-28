Magyar Péter találkozott a NATO erős emberével: dicséretet kapott Magyarország – Megszólalt a kormányfő
Mark Rutte NATO-főtitkár Magyar Péter miniszterelnökkel folytatott brüsszeli találkozóján dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség elrettentő és védelmi erejéhez - tájékoztatott az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) csütörtökön. Magyar Péter fontos megbeszélésről számolt be a közösségi oldalán, és leszögezte: Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének, de nem fog fegyvert küldeni Ukrajnába.

A brüsszeli közlemény szerint Rutte és a magyar kormányfő találkozóján a NATO-főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség egyik előretolt szárazföldi erőinek vezetéséhez, a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központjának főparancsnokságát, valamint a Nyugat-Balkán biztonságának támogatását,

jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a NATO koszovói békefenntartó missziójához, a KFOR-hoz.

mint Közölték, a találkozón a vezetők megvitatták a július 7-8. között tervezett ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit.

Ennek során a NATO-főtitkár kiemelte, a csúcsértekezleten a szövetségesek arra fognak összpontosítani, hogy a tavaly tett hágai kötelezettségvállalásokat kézzelfogható eredményekre váltsák, növeljék a védelmi beruházásokat, fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását.

Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez és "mindannyiunk nagyobb biztonságához" – tette hozzá a közlemény szerint Mark Rutte.

Magyar Péter az elmondása szerint "fontos megbeszélést" folytatott a NATO-főtitkárral.

Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében

- fogalmazott a miniszterelnök.

Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba

- írta Magyar. Hozzátette: Rutte tájékoztatta az ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.

A kormányfő korábban beszámolt arról is, hogy csütörtökön "hasznos és előremutató" tárgyalást folytatott Bart De Wever belga miniszterelnökkel Brüsszelben.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

