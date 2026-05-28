Magyar Péter találkozott a NATO erős emberével: dicséretet kapott Magyarország – Megszólalt a kormányfő

A brüsszeli közlemény szerint Rutte és a magyar kormányfő találkozóján a NATO-főtitkár dicsérte Magyarország hozzájárulását a katonai szövetség egyik előretolt szárazföldi erőinek vezetéséhez, a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központjának főparancsnokságát, valamint a Nyugat-Balkán biztonságának támogatását,
jelentős mértékben hozzájárulva ezzel a NATO koszovói békefenntartó missziójához, a KFOR-hoz.
mint Közölték, a találkozón a vezetők megvitatták a július 7-8. között tervezett ankarai NATO-csúcstalálkozó előkészületeit.
Ennek során a NATO-főtitkár kiemelte, a csúcsértekezleten a szövetségesek arra fognak összpontosítani, hogy a tavaly tett hágai kötelezettségvállalásokat kézzelfogható eredményekre váltsák, növeljék a védelmi beruházásokat, fokozzák a védelmi termelést és fenntartsák Ukrajna támogatását.
Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez és "mindannyiunk nagyobb biztonságához" – tette hozzá a közlemény szerint Mark Rutte.
Magyar Péter az elmondása szerint "fontos megbeszélést" folytatott a NATO-főtitkárral.
Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében
- fogalmazott a miniszterelnök.
Elmondtam a főtitkár úrnak, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba
- írta Magyar. Hozzátette: Rutte tájékoztatta az ankarai NATO-csúcs előkészületeiről és a Hormuzi-szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről.
A kormányfő korábban beszámolt arról is, hogy csütörtökön "hasznos és előremutató" tárgyalást folytatott Bart De Wever belga miniszterelnökkel Brüsszelben.
