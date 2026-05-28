Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél

A 2026. május eleji adatok világosan mutatják az áprilisi választások után megváltozott belpolitikai erőviszonyokat. Mivel a TISZA támogatottsága a teljes népességen belül is megközelíti a kétharmadot, nem meglepő, hogy a kormánypárti miniszterek jóval népszerűbbek a legnagyobb ellenzéki párt politikusainál.

Bár a TISZA politikusainak pontszámai között minimális a különbség,

a népszerűségi listát nem a frissen megválasztott miniszterelnök, hanem Orbán Anita vezeti.

Magyar Péternél ráadásul Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is kedvezőbb mutatókkal rendelkezik. Bár Magyart a válaszadók több mint fele, 51 százaléka kedveli, viszonylag magas, 42 százalékos az elutasítottsága. Ezzel szemben Vitézy Dávidot csupán a megkérdezettek 34, Orbán Anitát 39, Kapitány Istvánt pedig 40 százaléka tartja ellenszenvesnek.

Egyes TISZA- és Fidesz-politikusok népszerűsége. Forrás: IDEA, 2026. május.

Különösen Vitézy Dávid pozíciója erősödött, akinek népszerűségi indexe a választások óta hat pontot emelkedett. A vizsgált kormánypárti politikusok közül Tarr Zoltán a legkevésbé kedvelt, ám még az ő megítélése is jelentősen felülmúlja a fideszes képviselőkét.

Míg a TISZA minisztereiről a megkérdezettek nagyjából fele pozitívan vélekedik, az ellenzékbe került Fidesz politikusait a döntő többség elutasítja.

A volt miniszterelnököt, Orbán Viktort a válaszadók 62 százaléka negatívan ítéli meg, és csupán 34 százalékuk szimpatizál vele. Nála is rosszabb mutatókkal rendelkezik Lázár János. Őt a megkérdezettek kétharmada, 67 százaléka nem kedveli, és alig több mint negyedük, 28 százalékuk tekint rá pozitívan.

Egyes TISZA- és Fidesz-politikusok megítélése a teljes népességben. Forrás: IDEA, 2026. május.

Adatfelvételi információ: Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. május 8. és 2026. május 11-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségi oldal felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. Az 1000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±3-4 százalékpont.

Címlapkép forrása: Portfolio