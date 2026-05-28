Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél

A 2026. május eleji adatok világosan mutatják az áprilisi választások után megváltozott belpolitikai erőviszonyokat. Mivel a TISZA támogatottsága a teljes népességen belül is megközelíti a kétharmadot, nem meglepő, hogy a kormánypárti miniszterek jóval népszerűbbek a legnagyobb ellenzéki párt politikusainál.
Bár a TISZA politikusainak pontszámai között minimális a különbség,
a népszerűségi listát nem a frissen megválasztott miniszterelnök, hanem Orbán Anita vezeti.
Magyar Péternél ráadásul Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is kedvezőbb mutatókkal rendelkezik. Bár Magyart a válaszadók több mint fele, 51 százaléka kedveli, viszonylag magas, 42 százalékos az elutasítottsága. Ezzel szemben Vitézy Dávidot csupán a megkérdezettek 34, Orbán Anitát 39, Kapitány Istvánt pedig 40 százaléka tartja ellenszenvesnek.
Különösen Vitézy Dávid pozíciója erősödött, akinek népszerűségi indexe a választások óta hat pontot emelkedett. A vizsgált kormánypárti politikusok közül Tarr Zoltán a legkevésbé kedvelt, ám még az ő megítélése is jelentősen felülmúlja a fideszes képviselőkét.
Míg a TISZA minisztereiről a megkérdezettek nagyjából fele pozitívan vélekedik, az ellenzékbe került Fidesz politikusait a döntő többség elutasítja.
A volt miniszterelnököt, Orbán Viktort a válaszadók 62 százaléka negatívan ítéli meg, és csupán 34 százalékuk szimpatizál vele. Nála is rosszabb mutatókkal rendelkezik Lázár János. Őt a megkérdezettek kétharmada, 67 százaléka nem kedveli, és alig több mint negyedük, 28 százalékuk tekint rá pozitívan.
Adatfelvételi információ: Az IDEA Intézet a kutatás adatait 2026. május 8. és 2026. május 11-e között vette fel online kitölthető kérdőív segítségével. A vizsgálat végeredménye reprezentatív az ország felnőtt népességére iskolai végzettség, életkor, nem, településtípus és régió tekintetében. A teljes magyar weben és a közösségi médiában történő adatfelvétel lekérdező szoftverrel, önkitöltős online kérdőíven keresztül (CAWI) történt. Súlyozás során a különböző internet- és közösségi oldal felhasználási szokások kontrollálásra kerülnek, kiegészítve ezzel a reprezentativitást biztosító súlyozási eljárásokat. Az 1000 fős minta hibahatára az alapmegoszlások esetében legfeljebb ±3-4 százalékpont.
Címlapkép forrása: Portfolio
ÁKK-aukció: még mindig kapkodnak a befektetők a magyar kötvények után
A hozamok is csökkentek.
Lassul a magyar panellakások iránti kereslet, mindenki otthon startos lakást szeretne
Májusban újra élénkülnek a keresések az áprilisi megtorpanás után.
Meglepő számokat közölt az IDEA: több Tisza-kormánytag is népszerűbb Magyar Péternél
Óriási a szakadék a kormánypárti és ellenzéki politikusok megítélése között.
Putyin embere Ukrajna összeomlását látja: szerinte Kijev már kongatja a vészharangot
Tömegessé vált a jelenség.
Hat százalékos osztalékhozam egy magyar részvénynél - Mutatjuk, meddig veheted meg
Itt az osztalékfizetés menetrendje.
A Magyar Orvosi Kamara elnöke kimondta: "kórházakat kell bezárni Magyarországon"
Bár a ház épül, a tető lángokban áll.
Informatikai költség lesz a munkaerőköltségből? – Turbófokozatra kapcsolt a pénzintézeti digitalizáció az AI-jal
Dübörög a Portfolio Financial IT 2026 konferenciája.
A kenyérnél kezdődik, de az egészségügyben is megjelenik a hazai élelmiszerlánc problémája
Varga Péter Miklóst, a Cibus Hungaricus Alapítvány főtitkárát kérdeztük.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.