  • Megjelenítés
Megszólalt a WHO: újabb hantavírussal fertőződött beteget találtak a karanténba zárt utasok között
Globál

Megszólalt a WHO: újabb hantavírussal fertőződött beteget találtak a karanténba zárt utasok között

Portfolio
Tizenháromra emelkedett a hantavírus-fertőzöttek száma azok között, akik korábban az MV Hondius luxushajó utasai voltak - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója az NBC News beszámolója szerint.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz az X közösségi platformon közzétett bejegyzésében számolt be arról, hogy

Spanyolország újabb esetet jelentett a karanténban lévő utasok körében.

A fertőzöttek közül hárman elhunytak, de május 2-a óta nem regisztráltak újabb halálesetet.

A WHO főigazgatója szerint a helyzet stabil.

Még több Globál

Putyin embere Ukrajna összeomlását látja: szerinte Kijev más kongatja a vészharangot

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Putyin megnevezte korunk legnagyobb veszélyeit: ezek minden országot érintenek

A megbetegedett utasok megkapják a szükséges ellátást, a többiek pedig továbbra is karanténban maradnak. Az elmúlt két hét során az MV Hondius luxushajót mindenki elhagyta: a még a fedélzeten tartózkodó utasok, a személyzet tagjai és az egészségügyi dolgozók is.

A hantavírus rágcsálók által terjesztett kórokozó, amely emberre is átterjedhet. A WHO becslései szerint évente világszerte 10 és 100 ezer közötti megbetegedést okoznak. A fertőzés súlyossága az adott vírustörzstől függően változik.

Kapcsolódó cikkünk

Egyre terjed a ritka, halálos vírus: mindenki feszülten figyeli a fejleményeket

Terjed a halálos vírus, ami ellen egyelőre vakcina sincsen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Brüsszelbe utazik Magyar Péter, előkerült Orbán Viktor
Olyan ázsiai rezsimmel borult össze Oroszország, amire kevesen számítottak: komoly katonai lépés történt a háttérben
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility