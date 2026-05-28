  • Megjelenítés
Moszkva kiadta a figyelmeztetést: a békét helyezik előtérbe, de Kijev szétbombázására készülnek
Globál

Moszkva kiadta a figyelmeztetést: a békét helyezik előtérbe, de Kijev szétbombázására készülnek

Portfolio
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov a TASzSz hírügynökségnek nyilatkozva több aktuális kérdésben is állást foglalt. Beszélt az uniós országokkal folytatandó tárgyalásokról, a kijevi hadiipari létesítmények elleni tervezett csapásokról, valamint a külföldi nagykövetségek személyzetének küldött figyelmeztetésről is.

Peszkov egyértelműen cáfolta, hogy bármelyik uniós tagállam tárgyalási javaslattal kereste volna meg Moszkvát. „Nem, nem kerestek meg minket” - közölte röviden. Hozzátette: bár

az Európai Unió tárgyalópartnereket keres, nincsenek konkrét kezdeményezéseik a párbeszéd megkezdésére.

A szóvivő kitért a kijevi hadiipari célpontok elleni bejelentett csapásokra is. Elmondta, hogy a konkrét időzítés a helyzet alakulásától függ. Ez azt jelenti, hogy Moszkva egyelőre nem kötelezte el magát egy pontos határidő mellett. Peszkov szerint ugyanakkor nem mindenki veszi komolyan az orosz figyelmeztetéseket.

Moszkva tájékoztatta a külföldi nagykövetségek személyzetét arról, hogy el kellene hagyniuk Kijevet. A végső döntés azonban az érintettekre van bízva.

Még több Globál

Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Elkezdődött Putyin bosszúja: régi szövetségest büntet meg Moszkva – Bejelentette a Kreml, mi lesz a hűtlenség ára

Itt a nagy bejelentés: Gripenek mennek Ukrajnába, számot is közöltek

Mint ismeretes, az információt mindenkivel megosztottuk, most pedig ők dönthetik el, hogyan lépnek tovább

- fogalmazott a szóvivő.

Peszkov azt is kifejtette, miért hozták nyilvánosságra előzetesen a kijevi katonai célpontok elleni szisztematikus csapásokról szóló figyelmeztetést. Mint mondta: „az emberiesség kül- és belpolitikánk alapvető vonása, sőt, ez a legfőbb alapelv, amelyet követnek”. Hangsúlyozta továbbá, hogy Oroszország mindenekelőtt a békét helyezi előtérbe. Ennek megfelelően céljai elérése érdekében továbbra is a diplomáciai eszközöket részesíti előnyben.

A Kreml szóvivője ismételten megerősítette azt az orosz narratívát, amely szerint Moszkva „a béke oldalán áll”. A ritkábban hangzik, el, hogy ez a „béke” hogy nézne ki: Oroszország szeretné elérni, hogy Ukrajna tegye le a fegyvert, a kormány távozását követelik, és a befolyásuk alá tervezik vonni a jövőben az országot. Lényegében a Kreml Kijev megadását szeretné elérni.

Kapcsolódó cikkünk

Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Maxim Shemetov - China Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility