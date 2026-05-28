Moszkva kiadta a figyelmeztetést: a békét helyezik előtérbe, de Kijev szétbombázására készülnek

Peszkov egyértelműen cáfolta, hogy bármelyik uniós tagállam tárgyalási javaslattal kereste volna meg Moszkvát. „Nem, nem kerestek meg minket” - közölte röviden. Hozzátette: bár

az Európai Unió tárgyalópartnereket keres, nincsenek konkrét kezdeményezéseik a párbeszéd megkezdésére.

A szóvivő kitért a kijevi hadiipari célpontok elleni bejelentett csapásokra is. Elmondta, hogy a konkrét időzítés a helyzet alakulásától függ. Ez azt jelenti, hogy Moszkva egyelőre nem kötelezte el magát egy pontos határidő mellett. Peszkov szerint ugyanakkor nem mindenki veszi komolyan az orosz figyelmeztetéseket.

Moszkva tájékoztatta a külföldi nagykövetségek személyzetét arról, hogy el kellene hagyniuk Kijevet. A végső döntés azonban az érintettekre van bízva.

Mint ismeretes, az információt mindenkivel megosztottuk, most pedig ők dönthetik el, hogyan lépnek tovább

- fogalmazott a szóvivő.

Peszkov azt is kifejtette, miért hozták nyilvánosságra előzetesen a kijevi katonai célpontok elleni szisztematikus csapásokról szóló figyelmeztetést. Mint mondta: „az emberiesség kül- és belpolitikánk alapvető vonása, sőt, ez a legfőbb alapelv, amelyet követnek”. Hangsúlyozta továbbá, hogy Oroszország mindenekelőtt a békét helyezi előtérbe. Ennek megfelelően céljai elérése érdekében továbbra is a diplomáciai eszközöket részesíti előnyben.

A Kreml szóvivője ismételten megerősítette azt az orosz narratívát, amely szerint Moszkva „a béke oldalán áll”. A ritkábban hangzik, el, hogy ez a „béke” hogy nézne ki: Oroszország szeretné elérni, hogy Ukrajna tegye le a fegyvert, a kormány távozását követelik, és a befolyásuk alá tervezik vonni a jövőben az országot. Lényegében a Kreml Kijev megadását szeretné elérni.

