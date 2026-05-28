Nincs béke: Amerika súlyos csapást mért a rezsimre, a válasz nem maradt el

Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre az iszlamista rezsim katonai támaszpontjaira, valamint támadó drónokat lőttek le. Az amerikai tisztviselők elismerték az esetet, majd hozzátették, hogy Teherán egy amerikai katonai bázist támadt Kuvaitban. A Központi Parancsnokság (CENTCOM) azt forrásai állítják, négy drónt semlegesítettek, amelyek fenyegetést jelentettek a Hormuzi-szorosban.

Amerika egy földi irányítóállomást vett célba Bandár Abbász tartományban, a névtelenül nyilatkozó források szerint innen tervezték felbocsátani az ötödik drónt. Azt hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a lépések „tisztán védekező jellegűek voltak, és a tűzszünet fenntartását célozták”. A válaszra két órát kellett várni,

Irán célba vette azt a kuvaiti bázist, ahonnan szerintük a támadás indult. A monarchia hadserege közölte, hogy elhárították a fenyegetést.

A súlyos incidensek közvetlen előzménye, hogy a rezsim tüzet nyitott a kritikus fontosságú Hormuzi-szoroson áthaladni igyekvő hajókra:

Négy hajó próbált meg átkelni a Hormuzi-szoroson és belépni a Perzsa-öbölbe a biztonsági erőkkel való egyeztetés nélkül

– jelentette ki az IRIB iráni állami műsorszóró.

A helyzet rendkívül kényes pillanatban vált újra rendkívül feszültté, mivel a felek a hírek szerint nagyon közel vannak a megállapodáshoz egymással. Ennek része lehet a tengerszoros megnyitása a hajóforgalom előtt.

