Nincs menekvés: a Nemezis Brigád szabályosan vadászik az oroszokra, már Moszkva is lépni kényszerült
A Defense Express jelentése szerint Ukrajna nagyszabású műveletet indított az orosz logisztikai célpontok ellen a kulcsfontosságú autópályán.

Az ukrán Nemezis 412. Dandár drónoperátorai a figyelmük előterébe helyezték az Oroszországot a Krímmel a szárazföldön összekötő útvonalat, az M-14-es, az úgynevezett „Novorosszija” autópályát. A nyilvánosságra hozott felvételek szerint az elsődleges célpontot a logisztikai szállítmányok jelentik, főképp katonai szállítójárművek és üzemanyag-szállító tartálykocsik. Az elmondások alapján ezeket a csapásokat újfajta, eddig nem látott eszközökkel hajtják végre, de ezekről bővebb információ nem derült ki. Az biztosra vehető, hogy egy teljesen új drónplatformot alakítottak a támadásokhoz.

A művelet célja, hogy Oroszország déli hadműveleteit meggyengítsék, elvágják az ellátástól.

A háttérország logisztikájának intenzív támadása jelentőse ronthatja a frontvonal közelében is a harci képességet. A brigád kiemelte, hogy a bevetett eszközöket szoros együttműködésben fejlesztették ki egy céggel, a cél pedig egyértelműen a mélyebb műveletek végrehajtsa. Az operátorok elmondása szerint az alkalmazkodóképesség volt az elsődleges szempont, sokoldalú terepen képes a célpontok érzékelésére és eltalálására. A Nemezis Brigád szerint az eredményességüket prezentálja, hogy Moszkva kénytelen volt korlátozásokat bevezetni az útvonalon.

Financial IT 2026

2026. május 28.

2026. június 2.

2026. június 2.

2026. június 2.

