Olyan ázsiai rezsimmel borult össze Oroszország, amire kevesen számítottak: komoly katonai lépés történt a háttérben
Az Interfax számolt be arról, hogy Oroszország aláírta az együttműködési dokumentumot az iszlamista rezsimmel.

A moszkvai régióban megrendezett Nemzetközi Biztonsági Fórumon katonai együttműködésről állapodott meg egymással Oroszország és Afganisztán. A kontraktust Szergej Sojgu orosz Biztonsági Tanács titkára és Mohammad Jakub afgán védelmi miniszter jelentette be.  

Fontos számunkra az Oroszországgal való interakció. Afganisztán és Oroszország között régóta fennálló, történelmi kapcsolatok állnak fenn, és ebbe az irányba szeretnénk előrelépni. Kibővítettük a kétoldalú kapcsolatokat

– mondta az iszlamista rezsim tárcavezetője.

A korábbi orosz védelmi minisztérium beszédében a Kabult érintő súlyos nyugati korlátozásokról beszélt, szerinte fel kellene oldani a tálibokat érintő szankciókat, valamint a „20 éves jelenlét miatti felelősségüket” kellene elismerni.

Korábban már bejelentették, hogy Moszkva és Kabul az összeköttetésük erősítésére törekszik, ez kiterjedt a „politikai és biztonsági kapcsolatoktól kezdve a kereskedelmi, gazdasági, kulturális és humanitárius együttműködésig”. A dokumentum tartalmát nem hozták pontosan nyilvánosságra.

Címlapkép forrása: Sami Jan/picture alliance via Getty Images

