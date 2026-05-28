Oroszország bevetette a szuperritka 9M729-es cirkálórakétát Ukrajnában: kiderült, mi állhat a meglepő húzás hátterében

A támadás során egy kijevi iskola területére is becsapódott egy lövedék. A roncsokról a helyi lakosok tettek közzé felvételeket, amelyeken a 9M729-es típusnak megfelelő gyári jelzéseket azonosítottak. A Novator tervezőiroda által fejlesztett, földi indítású cirkálórakétát a tengeri indítású 3M14 Kalibr szárazföldi megfelelőjének tartják. Hatótávolságát a becslések szerint 1500 és 2600 kilométer közé teszik. Éppen ez

a nagy hatótávolság volt az oka annak, hogy a fegyver korábban az INF-szerződés megsértésével kapcsolatos viták középpontjába került.

A 9M729-est az Iszkander hadműveleti-harcászati rakétarendszer platformjáról indítják. Mérete azonban a maga 7,94 méterével jelentősen meghaladja a rendszercsalád hagyományos, R-500 néven is ismert 9M728-as cirkálórakétájának 7,4 méteres hosszát. E méretkülönbség miatt a rakéta nem kompatibilis a hagyományos Iszkander-K indítójárművel. A 9M729-eshez a nagyobb méretű 9P701-es indítórendszer szükséges, amely az Iszkander-M1 konfigurációhoz tartozik. Egy-egy ilyen hordozójármű négy rakétát képes szállítani, az orosz haderőhöz történő szállításuk pedig 2021 körül kezdődött meg. Egy 2019-es beszerzési terv szerint Oroszország akár 60 ilyen indítójárművet is hadrendbe kívánt állítani, de a ténylegesen üzemképes darabszám valószínűleg ennél alacsonyabb.

A 9M729-es kifejezetten ritka fegyvernek számít az orosz arzenálban. A teljes körű invázió kezdete óta 2025 októberéig mindössze 23 megerősített bevetését regisztrálták. Az ukrán katonai hírszerzés becslése szerint 2025 novemberében Oroszország mintegy 50 darabos készlettel rendelkezett, míg a teljes gyártási megrendelés körülbelül 95 rakétára szólhatott.

A rakéta ritkasága miatt különösen meglepő, hogy Oroszország éppen egy kijevi célpont ellen vetette be. A jóval elterjedtebb, mintegy 500 kilométeres hatótávolságú 9M728-as rakétákkal az Iszkander-K rendszerből ugyanúgy elérhették volna Kijevet. A nagyobb hatótávolságú 9M729-eseket eközben a nyugat-ukrajnai célpontok ellen lehetett volna tartalékolni. Az egyik

lehetséges magyarázat a hagyományos 9M728-as rakéták készleteinek kimerülése, ezt azonban egyelőre nem támasztja alá megbízható adat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images