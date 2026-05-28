Összefogott Ukrajna Európa legerősebb hatalmaival: hamarosan jöhet az új szuperrendszer, ez válthatja a Patriotot
Egy ukrán vállalat európai partnerekkel közösen fejleszt egy új, Freya névre keresztelt légvédelmi rendszert, amit a Patriot megfizethetőbb alternatívájaként pozicionálják - közölte a RBK.

A Freya-programot a Fire Point nevű ukrán cég vezeti. Denisz Stilerman, a vállalat társtulajdonosa és vezérigazgatója közölte, hogy több európai ország részvételével zajló közös fejlesztésről van szó. A projekthez Németország, Franciaország és Norvégia is csatlakozott. Ukrán részről Rusztem Umerov védelmi miniszter felügyeli a munkát. Stilerman szerint, ha minden a tervek szerint halad, az

év végére sor kerülhet az első sikeres rakétaelfogásokra.

A projekt kormányközi megállapodások keretében valósul meg, amik lehetővé teszik, hogy a gyártó vállalatok külön szerződéseket kössenek az egyes alrendszerek előállítására. A finanszírozást maguk a résztvevő cégek biztosítják, míg az államközi egyezmények a technológiai együttműködés feltételeit teremtik meg. A Fire Point mellett egy másik, egyelőre meg nem nevezett ukrán vállalat is részt vesz a programban. A kutatást vezető cég feladata többek között az FP-7 elfogórakéták és az indítóberendezések fejlesztése és gyártása. A további szükséges elemeket a partnerországok állítják elő, majd az összes komponenst végül a Fire Point integrálja egy egységes lég- és rakétavédelmi rendszerré.

A Freya alapját képező FP-7 elfogórakéta kompozit anyagokból készül. Hossza 7,25 méter, törzsátmérője 0,53 méter, fesztávolsága pedig 1,15 méter. Az ígéretek szerint a hatótávolsága eléri a 200 kilométert, harci része 150 kilogrammos, maximális sebessége 1500 m/s, átlagsebessége 800 m/s, találati pontossága pedig 14 méter. A rakétát egy infravörös önirányító fejjel szerelik fel, amelyet a német Diehl Defence céggel együttműködve, az IRIS technológiája alapján kívánnak kifejleszteni. Az első tesztindítást idén február végén hajtották végre.

A Fire Point hangsúlyozza, hogy a Freya egy többfunkciós rendszer, amely lég- és rakétavédelmi feladatokat egyaránt képes ellátni.

Fő erősségét azonban kifejezetten a ballisztikus célpontok elleni védelemhez ígérik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Financial IT 2026

