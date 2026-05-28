Összefogott Ukrajna Európa legerősebb hatalmaival: hamarosan jöhet az új szuperrendszer, ez válthatja a Patriotot

A Freya-programot a Fire Point nevű ukrán cég vezeti. Denisz Stilerman, a vállalat társtulajdonosa és vezérigazgatója közölte, hogy több európai ország részvételével zajló közös fejlesztésről van szó. A projekthez Németország, Franciaország és Norvégia is csatlakozott. Ukrán részről Rusztem Umerov védelmi miniszter felügyeli a munkát. Stilerman szerint, ha minden a tervek szerint halad, az
év végére sor kerülhet az első sikeres rakétaelfogásokra.
A projekt kormányközi megállapodások keretében valósul meg, amik lehetővé teszik, hogy a gyártó vállalatok külön szerződéseket kössenek az egyes alrendszerek előállítására. A finanszírozást maguk a résztvevő cégek biztosítják, míg az államközi egyezmények a technológiai együttműködés feltételeit teremtik meg. A Fire Point mellett egy másik, egyelőre meg nem nevezett ukrán vállalat is részt vesz a programban. A kutatást vezető cég feladata többek között az FP-7 elfogórakéták és az indítóberendezések fejlesztése és gyártása. A további szükséges elemeket a partnerországok állítják elő, majd az összes komponenst végül a Fire Point integrálja egy egységes lég- és rakétavédelmi rendszerré.
A Freya alapját képező FP-7 elfogórakéta kompozit anyagokból készül. Hossza 7,25 méter, törzsátmérője 0,53 méter, fesztávolsága pedig 1,15 méter. Az ígéretek szerint a hatótávolsága eléri a 200 kilométert, harci része 150 kilogrammos, maximális sebessége 1500 m/s, átlagsebessége 800 m/s, találati pontossága pedig 14 méter. A rakétát egy infravörös önirányító fejjel szerelik fel, amelyet a német Diehl Defence céggel együttműködve, az IRIS technológiája alapján kívánnak kifejleszteni. Az első tesztindítást idén február végén hajtották végre.
A Fire Point hangsúlyozza, hogy a Freya egy többfunkciós rendszer, amely lég- és rakétavédelmi feladatokat egyaránt képes ellátni.
Fő erősségét azonban kifejezetten a ballisztikus célpontok elleni védelemhez ígérik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Repülőrajt a magyar feldolgozóipari bizalomban!
A Tisza-győzelem után.
Már a modellek várható működését is modellezik az energetikában
Fontos a kritikus hozzáállás.
Tépik az európai védelmi cégeket
Az ukrán parlament ratifikálta az Európai Unióval kötött 90 milliárd eurós hitelmegállapodást.
Kormányváltás után: felengedhet a fagyott magyar M&A-piac?
A magyar M&A piac kilátásai három piaci nagyágyú szemével.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Csak a Mol emelkedik a hazai nagypapírok közül
Többnyire negatív a hangulat.
Minek a személyes kontakt egy pénzintézetnél, ha a mesterséges intelligenca jobban csinálja?
A bankok, biztosítók AI-transzformációjáról is szó volt a Financial IT 2026 konferencián.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.
Durvul a verseny: tarolnak a lengyel, román, cseh webshopok Magyarországon
A magyar online kereskedelem aktuális helyzete a szerdai Checklistben.
Villanyszámla kisokos: a rejtett tételek, amik megdobhatják a végösszeget
Tudni kell olvasni a sorok között.