Perpatvar a Debrecenben kifolyt zöld víz körül: cáfolja az akkumulátorgyártó, hogy mérgező lett volna

A debreceni közgyűlés csütörtöki közmeghallgatásán az egyesület alelnöke ismertette saját méréseiket. Mint megírtuk, a vizsgálat alapján a CATL üzeméből kifolyt víz többek között nikkelt, mangánt, lítiumot és NMP-t is tartalmazott. Az eredmény a MIAKÖ szerint ellentmond a gyár és a helyi hatóságok kommunikációjának, miszerint csupán egy ártalmatlan ételfestékkel végzett nyomáspróbáról volt szó.
A MIAKÖ kiemelte, hogy
mivel az NMP (N-metil-2-pirrolidon) a természetben nem fordul elő, jelenléte a mintában, még ha csak 1 µg/l koncentrációban is, feketén-fehéren igazolja, hogy a csatornába került folyadék technológiai szennyezéssel érintkezett, azaz nem tiszta hálózati víz és ételfesték keveréke volt.
"Mivel az NMP az akkumulátorcellák gyártása során (a katódbevonat készítésénél) használt veszélyes, reprodukciót károsító oldószer, annak semmiképpen sem szabadna keverednie a csatornahálózattal" - jelezte az egyesület, hozzátéve: az, hogy a zöld színű folyadékkal együtt az NMP is megjelent a kapun kívüli árokban, azt mutatja, hogy a "nyomáspróba" során átmosott vagy leürített csővezetékekben NMP-maradványok voltak, amelyeket a folyadék magával sodort a közterületre.
A mintában talált összetétel pontról pontra megegyezik az NMC (nikkel-mangán-kobalt) típusú lítium-ion akkumulátorok gyártási alapanyagaival - közölte a MIAKÖ.
Cáfol az akkumulátorgyártó
A CATL Debrecen közleményben reagált.
A vállalat szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal akkreditált laboratóriumi vizsgálatai nem támasztják alá, hogy NMP lenne a kifolyt vízben.
A cég felidézte, hogy május 5-én két alvállalkozó nyomáspróbát végzett egy tárolótartályon, amelyhez zöld színű nyomjelző folyadékot használtak. A festett víz egy dugulás miatt a telephelyen kívül, az utcán tört a felszínre. A CATL hangsúlyozta, hogy a színezőanyag nem mérgező, és a katasztrófavédelem aznapi gyorstesztje sem mutatott ki veszélyes anyagot.
A vállalat mindenben együttműködik a hatóságokkal - tették hozzá.
A városháza tiszta vizet öntene a pohárba
Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere az MTI által szemlézett közleményében emlékeztetett rá, hogy korábban a CATL vezetése, a nyomáspróbát végző cég és a Debreceni Vízmű arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a víz nem tartalmaz szennyező anyagot. A katasztrófavédelem helyszíni mérései is ezt támasztották alá.
Az akkori és a MIAKÖ által a mai napon közzétett eredmények közötti ellentmondást fel kell oldani
- mondta a polgármester, jelezve: az önkormányzat támogatja a MIAKÖ vizsgálati kezdeményezését, és
szorgalmazza, hogy a környezetvédelmi hatóság tisztázza a laborvizsgálatok közötti különbségeket.
Ehhez a város a Debreceni Vízmű Zrt. által végzett laborvizsgálat eredményét is a MIAKÖ rendelkezésére bocsátja.
A város abban érdekelt és elkötelezett, hogy az itt működő üzemek betartsák a szabályokat és azoknak megfelelően működjenek. Amennyiben nem így tesznek a hatóságok a legszigorúbb szankciókkal lépjenek fel ellenük
- írta a polgármester.
