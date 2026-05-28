Az orosz döntéshozó szerint „az ukránok tömegesen kezdenek áttérni orosz nyelvre”. A Nemzetközi Biztonsági Fórumon tett kijelentését szerinte a Google adatai támasztják alá. Sojgu úgy vette ki ezekből, hogy Ukrajnában rengetegen kerestek rá oroszul május 9-én a győzelem napi parádéra. Hozzátette, hogy más szempontból is növekszik az oroszok elfogadottsága Ukrajnában: szerinte több városban is érzékelték, hogy ismeretlenek virágokat helyezek el a Szovjetunió második világháborús győzelmére állított emlékművekhez.

Az utóbbi időben Ukrajna tisztviselői egyre inkább kongatják a vészharangot – a lakosság tömegesen visszatér az orosz nyelvhez, a múlthoz, a gyökereihez

– hangsúlyozta.

A korábbi védelmi miniszter szerint Ukrajna megpróbál egy „hamis képet” felépíteni az ukrán identitás erősítése érdekében. Szerinte a lakosságban az erőltetés ellenreakciót vált ki és egyre látványosabb az ellenállás. Kiemelte azt az esetet, amikor Viktor Juscsenko korábbi ukrán elnök panaszkodott azokra a honfitársaikra, akik nem hajlandóak megtanulni ukránul.

Az idei május 9-i győzelem napi felvonulás volt az eddigi legkisebb méretű, mivel Vlagyimir Putyin orosz elnöknek attól kellett tartania, hogy ukrán drónok érik el az orosz fővárost a parádé közben. Az orosz vezetők visszatérően azt igyekeznek hangsúlyozni, hogy az ukrán identitás valójában nem is létezik, ennek pedig egyik példája a nyelvhasználat, ez szerintük helyben abban nyilvánul meg, hogy sokan oroszul beszélnek. Az önazonosítás és a nyelvhasználat ugyanakkor nem egy és ugyanaz, még a háború előtt is sokan ukránnak vallották magukat orosz anyanyelvűként.

