Putyin megnevezte korunk legnagyobb veszélyeit: ezek minden országot érintenek
A TASzSz számolt be az orosz elnök beszédéről.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megnevezte a jelenkor legnagyobb biztonsági kihívásait a világ számára a Moszkva közelében megrendezett Nemzetközi Biztonsági Fórumon.

Ahogy korábban is, a nemzetközi terrorizmus, az ellenőrizetlen nukleáris fegyverek elterjedésének kockázatai, a szélsőségesség, a kábítószer-kereskedelem és a kiberbűnözés komoly fenyegetést jelentenek minden ország számára kivétel nélkül

– mondta az államfő.

Kijelentette, hogy a hasonló biztonsági kérdésekben megrendezett fórumok sokat jelenthetnek az előrelépés tekintetében. Kihangsúlyozta, hogy szükségszerű, hogy a lehető legszélesebb platformon beszéljenek a különböző problémákról. Putyin arról nem ejtett szót, hogy az Oroszország által 2022 februárjában indított katonai támadás Ukrajna ellen pontosan milyen veszélyt jelent a világra.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

