Rommá verték az ukrán katonák a NATO egyik legerősebb hadseregét
Rommá verték az ukrán katonák a NATO egyik legerősebb hadseregét

Fölényes vereséget mértek Ukrajna drónpilótái a svéd hadseregre egy NATO-hadgyakorlaton, a szimulációt összesen háromszor kellett újraindítani - közölte az RBK.

Egy Tarik hívójelű, 24 éves ukrán drónkezelő beszámolója szerint a gyakorlaton résztvevő, 17 fős csoportja rendkívül gyorsan és eredményesen semmisítette meg a NATO-erőket egy szimulált konfliktus során.

A svéd katonák annyira kikaptak, hogy a gyakorlat vezetői kénytelenek voltak egy szakaszt háromszor is újrakezdeni.

A forgatókönyv szerint a NATO-erők gépesített rohamot indítottak az ellenséges erőket játszó ukránokkal szemben - egy ilyen gyakorlat során egyszerre 20 harckocsi indult meg. Az ukrán drónkezelők számára a páncélozott eszközök nagyon könnyű célpontnak bizonyultak - gyorsan észrevették őket és könnyen leszámoltak velük.

Csak reptettem a drónomat, és mindenkit láttam. Könnyű célpontok voltak"

– mondta a katona.

Az elmúlt hónapok során több olyan gyakorlat is volt, ahol ukrán drónpilóták csúnyán megverték a NATO-katonákat. A szövetség vezetői már elismerték, hogy ez komoly hiányosságokat jelent a NATO védelmi képességeivel kapcsolatosan - a tagállamoknak van mit tanulniuk Ukrajnától, különösen a drónok harctéri alkalmazása terén. Főleg aggályos a helyzet, hogy Oroszország, az állam, melyet a NATO elsőszámú katonai fenyegetésként értékel, lényegében ugyanazokat a harctéri módszereket és hasonló eszközöket használ, mint az ukrán haderő.

Címlapkép forrása: Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Financial IT 2026

