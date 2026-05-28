Történelmi rekordot döntött az európai ország: a bevándorlás miatt eszeveszett tempóban nő a lakosság

A tájékoztatás szerint nemzetiségi bontásban
- a listát marokkóiak vezetik, akik közül 42 ezren lettek spanyol állampolgárok,
- a következő csoport a kolumbiaiaké 37 ezer jóváhagyott kérelemmel,
- őket a venezuelaiak követik 36 ezerrel.
A lista első tíz helyéből kilencen dél-amerikai országok állnak.
A vonatkozó statisztika 2013-as kezdete óta 2017-ben kaptak a legkevesebben, 66 ezren állampolgárságot a dél-európai országban.
A statisztikai hivatal adataiból az is kiderült, hogy
- a legtöbb új állampolgárságot Spanyolország tartományai közül Katalóniában és Madridban adták ki.
- Az életkort tekintve a 30 és 39 éves korosztályban hagyták jóvá a legtöbb kérelmet.
- A tavaly spanyol állampolgárságot kapott személyek több mint 55 százaléka nő.
Az INE kiemelte: a kérelmezőknek átlagosan hat évbe telt, hogy megszerezzék a spanyol útlevelet.
Az állampolgárság alapvető feltétele a jogszerű és folyamatos spanyolországi tartózkodás. Általánosságban ez tíz év, de dél-amerikai állampolgár vagy portugál és andorrai kérelmező esetében két év. Még ennél is kevesebb, ha valaki spanyol felmenőkkel vagy házastárssal rendelkezik.
2015 óta állampolgári vizsgát is kell tenni, és feltétel még a legalább A2-es szintű nyelvtudás is. A spanyol jog általánosságban nem ismeri el a kettős állampolgárságot, de kétoldalú megállapodással számos kivétel létezik ez alól több dél-amerikai országgal, Portugáliával és Andorrával.
A jogszabályok szerint a szükséges dokumentáció benyújtásától számítva egy éven belül el kell bírálni a kérelmet.
Az idei első negyedév adatai szerint Spanyolországnak már közel 50 millió lakosa van, közülük 7,3 millióan külföldi állampolgárok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drámai a helyzet a népszerű magyarországi tónál: katasztrófafilmeket idéz, ami most ott történik
Centikre van a vízszint a történelmi mélyponttól.
Itt a fordulat a hónapok óta tartó konfliktusban, az olajpiac máris reagált
Donald Trumpon múlik, hogy meghosszabbítják-e a tűzszünetet.
Magyar Péter találkozott a NATO erős emberével: dicséretet kapott Magyarország – Megszólalt a kormányfő
Magyarország megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai-védelmi szövetségének.
Perpatvar a Debrecenben kifolyt zöld víz körül: cáfolja az akkumulátorgyártó, hogy mérgező lett volna
A polgármester is megszólalt.
Jön a nagy fordulat: a világ legnagyobb chipgyártója kimondta, mi mentheti meg a techcégeket
Hatalmas akadályba ütközött a mesterséges intelligencia.
4000 százalékot emelkedett ez a részvény, és épp most duplázták meg a célárát!
A profik szerint bőven van még fantázia ebben a papírban.
Kiszivárgott a tervezet: drasztikus lépésre készül az unió, belenyúlhatnak a cégek szerződéseibe
Várhatóan a jövő héten jelenik meg.
Aláírta Sulyok Tamás: visszavonták az Orbán-kormány intézkedését
Pénteken hatályba is lép.
Cseréld le az öreg tragacsot, és spórold meg a nyaralás árát az autóhitelen!
A forrósággal együtt a nyaralási szezon is berobbant, de ha már gyomorgörccsel gondolsz arra, hogy a régi, egyre megbízhatatlanabb családi autóval vágjon neki a család a horvát autópályának
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Az Ozempic bukása intő jel: így vesztheti el az AI-háborút az OpenAI
Az első piacra lépők előnye óriási az őt követőkkel szemben, de ez az előny nem garancia a töretlen üzleti sikerre. A technológiai dominancia gyorsan elolvadhat,... The post Az Ozempic bukása
Az éghajlatváltozás nem várt hatása: akár észrevétlenül is zsugorodhat a kedvenc csokoládénk
A klímaváltozás és a csökkenő kakaóhozamok miatt drasztikusan átalakul a csokoládépiac.
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Támogasd a bankárainkat egy szavazattal!
Két kategóriában is tudsz ránk szavazni "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója" díjátadón. Első alkalommal hirdeti meg a Privátbankár.hu a "Az Év Klasszis Privátbanki Szolgáltatója
50 millió forintos bírság a Mediaworks-nek a Tisza-szimpatizánsok adatainak közzététele miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. május 26-án közzétett határozatában 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-v
Nagyszerű Emberiség: XIV. Leó pápa első enciklikája "az emberi személy megóvásáról" az MI korában
XIV. Leó pápa már többször jelét adta, hogy kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligencia jelentette kihívásokra, az emberi méltóság, az igazságosság és munka védelmére. Ez tükrö
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Színt vallott a magyar agrárium: ezt várják a Tisza-kormánytól
Komoly változások jöhetnek.
A legkisebb magyar cégeknél is eljött az új korszak: vége a próbálgatásnak
Varga Botonddal, a SERCO Informatika Zrt. AI és Innovációs Igazgatójával beszélgettünk.