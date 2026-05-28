Történelmi rekordot döntött az európai ország: a bevándorlás miatt eszeveszett tempóban nő a lakosság
MTI
Portfolio
Rekordszámú, mintegy 300 ezer külföldi kapott spanyol állampolgárságot tavaly, 18,7 százalékkal többen, mint egy évvel korábban - közölte a spanyol statisztikai hivatal (INE) csütörtökön.

A tájékoztatás szerint nemzetiségi bontásban

  • a listát marokkóiak vezetik, akik közül 42 ezren lettek spanyol állampolgárok,
  • a következő csoport a kolumbiaiaké 37 ezer jóváhagyott kérelemmel,
  • őket a venezuelaiak követik 36 ezerrel.

A lista első tíz helyéből kilencen dél-amerikai országok állnak.

A vonatkozó statisztika 2013-as kezdete óta 2017-ben kaptak a legkevesebben, 66 ezren állampolgárságot a dél-európai országban.

A statisztikai hivatal adataiból az is kiderült, hogy

  • a legtöbb új állampolgárságot Spanyolország tartományai közül Katalóniában és Madridban adták ki.
  • Az életkort tekintve a 30 és 39 éves korosztályban hagyták jóvá a legtöbb kérelmet.
  • A tavaly spanyol állampolgárságot kapott személyek több mint 55 százaléka nő.

Az INE kiemelte: a kérelmezőknek átlagosan hat évbe telt, hogy megszerezzék a spanyol útlevelet.

Az állampolgárság alapvető feltétele a jogszerű és folyamatos spanyolországi tartózkodás. Általánosságban ez tíz év, de dél-amerikai állampolgár vagy portugál és andorrai kérelmező esetében két év. Még ennél is kevesebb, ha valaki spanyol felmenőkkel vagy házastárssal rendelkezik.

2015 óta állampolgári vizsgát is kell tenni, és feltétel még a legalább A2-es szintű nyelvtudás is. A spanyol jog általánosságban nem ismeri el a kettős állampolgárságot, de kétoldalú megállapodással számos kivétel létezik ez alól több dél-amerikai országgal, Portugáliával és Andorrával.

A jogszabályok szerint a szükséges dokumentáció benyújtásától számítva egy éven belül el kell bírálni a kérelmet.

Az idei első negyedév adatai szerint Spanyolországnak már közel 50 millió lakosa van, közülük 7,3 millióan külföldi állampolgárok.

Címlapkép forrása: Getty Images

