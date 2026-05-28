  • Megjelenítés
FONTOS Történelmi küldetésre készül a Tisza-kormány - de sikerülhet?
Trump keményen üzent a saját szövetségesének: szétbombázzák őket, ha drasztikus húzásra készülnének
Globál

Trump keményen üzent a saját szövetségesének: szétbombázzák őket, ha drasztikus húzásra készülnének

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szerdán nyíltan megfenyegette Ománt: az Egyesült Államok katonai csapást mér az országra, ha az Iránnal közösen megpróbálja ellenőrzése alá vonni a Hormuzi-szorost - tudósított a The Hill.

A szorosnak mindenki számára nyitva kell állnia, ez egy nemzetközi vízi út

- jelentette ki Trump. Az elnök arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy elfogadna-e egy átmeneti megállapodást, amelynek keretében Omán és Irán közösen felügyelné a tengerszorost.

Mi vigyázunk rá, de senki sem fogja kisajátítani. Omán úgy fog viselkedni, mint mindenki más, különben szét kell bombáznunk őket. Ezt ők is megértik. Nem lesz semmi baj

- tette hozzá. Az amerikai külügyminisztérium hivatalos közösségi oldalán perceken belül közzétették a nyilatkozatról készült videót.

Még több Globál

Nincs béke: Amerika súlyos csapást mért a rezsimre, a válasz nem maradt el

Különleges egyégek lepik el az orosz határt, kritikus helyzetben az ukrán védelem – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Ez jelentheti a fordulatot: olyan vadászgépeket kap Ukrajna, amitől komolyan tarthatnak az oroszok

Az Omán és Irán által közrefogott Hormuzi-szoros már közel három hónapja, az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború kezdete óta le van zárva. Ez a helyzet teljesen felborította a globális energiapiacot. A tengerszoros a nemzetközi olaj- és földgázszállítás létfontosságú útvonala, amelynek lezárása az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetett.

Washington eddig kevés sikerrel próbálkozott a szoros újranyitásával. Május elején felmerült, hogy az amerikai haditengerészet hajói kísérnék át a kereskedelmi flottákat a vízi úton. Ezt a tervet azonban mindössze két nappal a bejelentés után elvetették. Trump egyúttal azt is kilátásba helyezte, hogy eláll az Iránnal kötendő békemegállapodástól, amennyiben más közel-keleti országok nem csatlakoznak az Ábrahám-megállapodásokhoz. Az elnök továbbra is határozottan elutasítja Teherán követeléseit, miközben igyekszik minél gyorsabb kiutat találni a fegyveres konfliktusból.

Bár az Egyesült Államoknak nincsenek állandó katonai támaszpontjai Ománban, Washington stratégiai hozzáférési megállapodásokat tart fenn az arab állammal.

Ezek az egyezmények lehetővé teszik az amerikai fegyveres erők számára, hogy logisztikai, utánpótlási és regionális műveleti célokra használjanak több helyi repülőteret és tengeri kikötőt.

Kapcsolódó cikkünk

Nincs béke: Amerika súlyos csapást mért a rezsimre, a válasz nem maradt el

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Financial IT 2026

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter pénteken tárgyal Ursula von der Leyennel
Új ország léphet be az ukrajnai háborúba, európai vezetőket fenyegetnek az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility