Trump keményen üzent a saját szövetségesének: szétbombázzák őket, ha drasztikus húzásra készülnének

A szorosnak mindenki számára nyitva kell állnia, ez egy nemzetközi vízi út
- jelentette ki Trump. Az elnök arra az újságírói kérdésre válaszolt, hogy elfogadna-e egy átmeneti megállapodást, amelynek keretében Omán és Irán közösen felügyelné a tengerszorost.
Mi vigyázunk rá, de senki sem fogja kisajátítani. Omán úgy fog viselkedni, mint mindenki más, különben szét kell bombáznunk őket. Ezt ők is megértik. Nem lesz semmi baj
- tette hozzá. Az amerikai külügyminisztérium hivatalos közösségi oldalán perceken belül közzétették a nyilatkozatról készült videót.
Az Omán és Irán által közrefogott Hormuzi-szoros már közel három hónapja, az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború kezdete óta le van zárva. Ez a helyzet teljesen felborította a globális energiapiacot. A tengerszoros a nemzetközi olaj- és földgázszállítás létfontosságú útvonala, amelynek lezárása az energiaárak drasztikus emelkedéséhez vezetett.
Washington eddig kevés sikerrel próbálkozott a szoros újranyitásával. Május elején felmerült, hogy az amerikai haditengerészet hajói kísérnék át a kereskedelmi flottákat a vízi úton. Ezt a tervet azonban mindössze két nappal a bejelentés után elvetették. Trump egyúttal azt is kilátásba helyezte, hogy eláll az Iránnal kötendő békemegállapodástól, amennyiben más közel-keleti országok nem csatlakoznak az Ábrahám-megállapodásokhoz. Az elnök továbbra is határozottan elutasítja Teherán követeléseit, miközben igyekszik minél gyorsabb kiutat találni a fegyveres konfliktusból.
Bár az Egyesült Államoknak nincsenek állandó katonai támaszpontjai Ománban, Washington stratégiai hozzáférési megállapodásokat tart fenn az arab állammal.
Ezek az egyezmények lehetővé teszik az amerikai fegyveres erők számára, hogy logisztikai, utánpótlási és regionális műveleti célokra használjanak több helyi repülőteret és tengeri kikötőt.
