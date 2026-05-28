Ukrán drónok miatt omlott össze az európai ország vezetése: itt az új mininszterelnök, de nem sokáig lehet hatalmon
Ukrán drónok miatt omlott össze az európai ország vezetése: itt az új mininszterelnök, de nem sokáig lehet hatalmon

A lett parlament jóváhagyta csütörtökön Andris Kulbergs miniszterelnök új kormányát. Elődje, Evika Silina a múlt héten jelentette be lemondását.

A kormányfőváltás előzménye, hogy Silina menesztette Andris Sprüds védelmi minisztert, miután két Oroszország felől érkező ukrán drón Lettország légterébe sodródott, majd egy olajtároló létesítménynél felrobbant. A lett hadsereg közölte, hogy nem észlelte a drónokat, amikor átsodródtak a határon.

A volt kormányfő a védelmi minisztert tette felelőssé azért, hogy nem gondoskodott a drónelhárító rendszerek fejlesztéséről.

Válaszul Sprüds pártja, a Progresszívek megvonta támogatását Silinától, ezáltal összeomlott a kormánykoalíció, és a kabinet elvesztette parlamenti többségét.

Edgars Rinkevics lett államfő szombaton Andris Kulbergs ellenzéki parlamenti képviselőt jelölte miniszterelnöknek, mindössze néhány hónappal az októberre kiírt választások előtt.

A 100 tagú lett törvényhozásban a 96 jelen lévő képviselőből 66 támogatta a jobbközép négypárti kormánykoalíciót, amely Kulbergs Egyesült Listája mellett a Silina vezette Új Egység pártja mellett a Zöldek és Földművesek Szövetségéből (ZZS) és a Nemzeti Egységből áll.

Kulbergs a szavazás előtti parlamenti felszólalásában a biztonság kiemelt fontosságáról beszélt leendő kormányának kiemelt teendői között, az ország határai, gazdasága és energiaellátása terén is.

Az emberek nagyon hamar meg fogják mondani, hogy jól vagy rosszul végeztük-e a munkánkat; október 3-ika [a választás napja] lesz a sorsdöntő ítélet e kormány felett

- mondta.

A koalíciós pártok közös nyilatkozatban tettek ígéretet Ukrajna támogatásának folytatására, valamint arra, hogy a nemzetbiztonságra és "Oroszország gyengítését és elszigetelését célzó intézkedésekre" fognak összpontosítani.

