128 millió eurós csomagot kap Ukrajna

Finnország 128 millió euró értékű katonai segélycsomagot küld Ukrajnának.

Alexander Stubb finn elnök május 29-én hagyta jóvá a kormány javaslatát, ezzel Finnország immár 33. alkalommal nyújt haditechnikai támogatást Ukrajnának. A mostani csomaggal az ország által Kijevnek küldött katonai szállítmányok összértéke elérte a 3,4 milliárd eurót.

A csomag pontos tartalmáról, a szállítás módjáról és ütemezéséről biztonsági okokból nem közöltek részleteket. A minisztérium közleménye szerint a döntés meghozatalakor egyaránt figyelembe vették Ukrajna igényeit és a finn haderő saját kapacitásait.

Finnország legutóbb januárban jelentett be katonai segélycsomagot Ukrajna számára. Ennek értéke mintegy 98 millió euró volt.

