128 millió eurós csomagot kap Ukrajna

Finnország 128 millió euró értékű katonai segélycsomagot küld Ukrajnának.
Alexander Stubb finn elnök május 29-én hagyta jóvá a kormány javaslatát, ezzel Finnország immár 33. alkalommal nyújt haditechnikai támogatást Ukrajnának. A mostani csomaggal az ország által Kijevnek küldött katonai szállítmányok összértéke elérte a 3,4 milliárd eurót.
A csomag pontos tartalmáról, a szállítás módjáról és ütemezéséről biztonsági okokból nem közöltek részleteket. A minisztérium közleménye szerint a döntés meghozatalakor egyaránt figyelembe vették Ukrajna igényeit és a finn haderő saját kapacitásait.
Finnország legutóbb januárban jelentett be katonai segélycsomagot Ukrajna számára. Ennek értéke mintegy 98 millió euró volt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Eddig tartott a magyar nagyvárosok türelme, már kéréseket fogalmaztak meg Magyar Péter felé
Nyilatkozatot adtak ki.
Évek óta nem láttunk ilyet: magyarok tömegei rohamozták meg a nyugdíjpénztárakat
A hozamok viszont beszakadtak.
Azonnal bekérette az orosz nagykövetet Magyarország szomszédja
A román incidens után.
Ez egyre baljósabb: a román eset után újabb NATO-tag állampolgárára sérült meg orosz dróncsapásban
Két török állampolgár megsérült.
Elárulta Putyin, hogy áll a háború és Európára feni-e a fogát
Szerinte "a háború a végéhez közeledik".
BL-döntő: hatalmas tömeg árasztja el holnap Budapestet, teljesen felfordul a közlekedés
Mintegy 60 ezer szurkolóra számítanak.
Különös dolgok történnek Oroszországban - Mi lesz így az üzemanyaggal?
Zuhanó termelés mellett növekvő export.
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?