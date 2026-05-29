  • Megjelenítés
128 millió eurós csomagot kap Ukrajna
Globál

128 millió eurós csomagot kap Ukrajna

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Finnország újabb, mintegy 128 millió euró értékű katonai segélycsomagot küld Ukrajnának – jelentette be a finn védelmi minisztériumaz Ukrinform tudósítása szerint.

Finnország 128 millió euró értékű katonai segélycsomagot küld Ukrajnának.

Alexander Stubb finn elnök május 29-én hagyta jóvá a kormány javaslatát, ezzel Finnország immár 33. alkalommal nyújt haditechnikai támogatást Ukrajnának. A mostani csomaggal az ország által Kijevnek küldött katonai szállítmányok összértéke elérte a 3,4 milliárd eurót.

A csomag pontos tartalmáról, a szállítás módjáról és ütemezéséről biztonsági okokból nem közöltek részleteket. A minisztérium közleménye szerint a döntés meghozatalakor egyaránt figyelembe vették Ukrajna igényeit és a finn haderő saját kapacitásait.

Finnország legutóbb januárban jelentett be katonai segélycsomagot Ukrajna számára. Ennek értéke mintegy 98 millió euró volt.

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Putyin fenyegetése: súlyos árat fizethet az az ország, amely Oroszország helyett a Nyugatot választja

Azonnal bekérette az orosz nagykövetet Magyarország szomszédja

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility