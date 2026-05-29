Aggasztó kutatás: ahogy szívják, úgy válik egyre mérgezőbbé a Magyarországon is népszerű eszköz – Komoly lehet a veszély
A Kaliforniai Egyetem kutatói kimutatták, hogy a nagy kapacitású, akár több tízezer szívásos elektromos cigaretták töltőfolyadékában idővel több mérgező vegyület halmozódik fel, mint a frissen üzembe helyezett vape-ekben, ami komoly kockázatot jelenthet az azokat használók egészségére nézve - írja az Eurekalert.

Az eredetileg Telex által kiszúrt kutatás során Dél-Kaliforniában gyűjtöttek be használt e-cigarettákat, más néven vape-eket, majd a bennük lévő folyadékot összehasonlították ugyanazon márkák és ízek bontatlan változataival.

Az ACS Omega tudományos folyóiratban megjelent tanulmány az aldehid vegyületekre összpontosított, amelyek akkor keletkeznek, amikor az e-liquid a hevítés hatására lebomlik. A vizsgálat során kiderült, hogy

több mérgező aldehid, köztük a metilglioxál (MGO), a glioxál (GO) és a formaldehid szintje idővel jelentősen megemelkedett a használt készülékek folyadékában.

A formaldehid közismert rákkeltő anyag. Az MGO és a GO például milligramm/milliliter koncentrációt ért el az általunk elemzett vapefolyadékok némelyikében. Ezek nem elhanyagolható mennyiségek. Az emberi tüdősejteken tesztelve ezek az aldehidek mérhető károsodást okoztak

- hangsúlyozta Esther Omaiye, a tanulmány vezető szerzője.

A kutatók attól tartanak, hogy aki egy nagy kapacitású, több ezer puffos készüléket az eszköz élettartamának végéhez közelítve szív, lényegesen több káros anyagot lélegezhet be, mint az, aki friss vape-pel e-cigarettázik.

Az egészségügyi hatások pontosabb megértése érdekében a kutatók emberi tüdősejteket tettek ki MGO- és acetaldehidnek.

Az MGO jelentős sejtkárosodást okozott:

megbontotta a normális sejtszerkezetet, gátolta az energiatermelést, és fokozta az oxidatív stresszt, amely gyulladásos folyamatokhoz és betegségek kialakulásához vezethet. A vizsgálat szerint az MGO tízszer, de akár százszor is toxikusabbnak bizonyult az acetaldehidnél.

Eredményeink azt sejtetik, hogy egy sokat használt eszközben maradó folyadéknak egészen más, és mérhetően mérgezőbb kémiai profilja van, mint a friss e-liquidnek

- mondta Prue Talbot, a Kaliforiniai Egyetem professzora. A mérgező melléktermékek koncentrációja márkánként eltérő volt, de az általános tendencia egyértelmű: a hosszabb használat az aldehidek nagyobb mértékű felhalmozódásához vezet.

A kutató arra hívja fel a figyelmet, hogy

a vape-ek kapacitása, vagyis a feltüntetett slukkszám nem csupán marketingadat, hanem a kémiai kitettséget befolyásoló tényező, amit a biztonsági vizsgálatok során is figyelembe kell venni.

Amíg azonban az amerikai szabályozás nem írja elő a készülékek teljes használati ciklusára vonatkozó tesztelést, a fogyasztók nem tudhatják pontosan, mit lélegeznek be egy eldobható e-cigaretta élettartamának végén.

