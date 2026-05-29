Az éjszaka közepén ébredtek fel, hogy minden rázkódik: földrengés volt Magyarországtól délre

Viszonylag enyhe, 3,8-as erősségű földrengés rázta meg pénteken Bosznia-Hercegovina legdélebbi városa, Trebinje térségét, a földmozgást pedig Horvátország és Montenegró egyes részein is érezni lehetett.

Az európai földközi-tengeri szeizmológiai központ (EMSC) adatai szerint a rengés helyi idő szerint nem sokkal éjfél után következett be, mintegy tíz kilométeres mélységben.

A rengés epicentruma Trebinjétől mintegy 12 kilométerre volt.

A helyi TrebinjeLive portál beszámolója szerint a földmozgás erőteljes lökésekkel járt, többen rázkódásra ébredtek fel az éjszaka közepén.

A hatóságok nem jelentettek személyi sérüléseket vagy jelentősebb anyagi károkat.

