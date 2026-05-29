  • Megjelenítés
Az éjszaka közepén ébredtek fel, hogy minden rázkódik: földrengés volt Magyarországtól délre
Globál

Az éjszaka közepén ébredtek fel, hogy minden rázkódik: földrengés volt Magyarországtól délre

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Viszonylag enyhe, 3,8-as erősségű földrengés rázta meg pénteken Bosznia-Hercegovina legdélebbi városa, Trebinje térségét, a földmozgást pedig Horvátország és Montenegró egyes részein is érezni lehetett.

Az európai földközi-tengeri szeizmológiai központ (EMSC) adatai szerint a rengés helyi idő szerint nem sokkal éjfél után következett be, mintegy tíz kilométeres mélységben.

A rengés epicentruma Trebinjétől mintegy 12 kilométerre volt.

A helyi TrebinjeLive portál beszámolója szerint a földmozgás erőteljes lökésekkel járt, többen rázkódásra ébredtek fel az éjszaka közepén.

A hatóságok nem jelentettek személyi sérüléseket vagy jelentősebb anyagi károkat.

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Betelt a pohár Ukrajna szövetségesénél: azt mondják, történelmi bűnt követ el Kijev, személyesen intézkednének Zelenszkij ellen

Elmondta Románia, miért nem lőtték le a légtérbe betörő orosz drónt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Tisza-kormány: több mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility