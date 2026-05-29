Azonnal bekérette az orosz nagykövetet Magyarország szomszédja

Bekérette Oroszország bécsi nagykövetét Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter pénteken, a romániai Galacban lezuhant orosz drónnal összefüggésben, hogy "egyértelműen kifejezze Ausztria tiltakozását Oroszország háborús eszkalációja ellen."

"Európát nem lehet megfélemlíteni" - írta az osztrák külügyminiszter az X közösségi oldalon,

bejelentve az orosz nagykövet bekéretését.

Elítélte a támadást Christian Stocker osztrák kancellár is. Szintén az X-en közzétett üzenetében a kormányfő teljes szolidaritásáról biztosáította romániai partnereit, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.

Pénteken kora reggel robbanótöltettel felszerelt drón zuhant az ukrajnai határ közelében fekvő, kelet-romániai Galac városában egy panelház tetejére. A becsapódást robbanás és tűz követte, a lakótelepi épületből menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Az Oroszországnak tulajdonított incidenst számos európai ország kormányzata elítélte.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images