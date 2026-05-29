  • Megjelenítés
Azonnal bekérette az orosz nagykövetet Magyarország szomszédja
Globál

Azonnal bekérette az orosz nagykövetet Magyarország szomszédja

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bekérette Oroszország bécsi nagykövetét Beate Meinl-Reisinger osztrák külügyminiszter pénteken, a romániai Galacban lezuhant orosz drónnal összefüggésben, hogy "egyértelműen kifejezze Ausztria tiltakozását Oroszország háborús eszkalációja ellen."

"Európát nem lehet megfélemlíteni" - írta az osztrák külügyminiszter az X közösségi oldalon,

bejelentve az orosz nagykövet bekéretését.

Elítélte a támadást Christian Stocker osztrák kancellár is. Szintén az X-en közzétett üzenetében a kormányfő teljes szolidaritásáról biztosáította romániai partnereit, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.

Pénteken kora reggel robbanótöltettel felszerelt drón zuhant az ukrajnai határ közelében fekvő, kelet-romániai Galac városában egy panelház tetejére. A becsapódást robbanás és tűz követte, a lakótelepi épületből menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Az Oroszországnak tulajdonított incidenst számos európai ország kormányzata elítélte.

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Putyin fenyegetése: súlyos árat fizethet az az ország, amely Oroszország helyett a Nyugatot választja

128 millió eurós csomagot kap Ukrajna

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility