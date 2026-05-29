Bajban Putyin zászlóshajója? Lefeleződött a Gazprom nyeresége

Az orosz Gazprom első negyedéves nettó nyeresége 48 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A visszaesést elsősorban az árfolyam-ingadozások okozták.

Az energiaipari óriásvállalat pénteken tette közzé legfrissebb jelentését. A dokumentum szerint a január–márciusi időszakban 345,2 milliárd rubel (mintegy 4,86 milliárd dollár) nettó eredményt értek el. Ez jelentős visszaesést mutat a tavalyi első negyedévhez képest. A cég értékesítési árbevétele 2,8 ezermilliárd rubelt tett ki. Ez lényegében stagnálást jelent az egy évvel korábbi 2,81 ezermilliárd rubeles bázishoz viszonyítva.

A nyereség mindezek ellenére felülmúlta a piaci várakozásokat.

Az Interfax hírügynökség által összeállított elemzői konszenzus ugyanis előzetesen csak 327 milliárd rubeles nettó eredménnyel számolt.

A vállalat közölte azt is, hogy 2025-ben a földgáztermelése 405,4 milliárd köbmétert ért el. Ez 2,6 százalékos csökkenést jelent a 2024-es adatokhoz képest. A kitermelés visszaesése az európai szállítások mérséklődésével függ össze. Korábban ugyanis Európa számított Oroszország legfontosabb exportpiacának az olaj- és gázszektorban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio