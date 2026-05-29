  • Megjelenítés
Betelt a pohár Ukrajna szövetségesénél: azt mondják, történelmi bűnt követ el Kijev, személyesen intézkednének Zelenszkij ellen
Globál

Betelt a pohár Ukrajna szövetségesénél: azt mondják, történelmi bűnt követ el Kijev, személyesen intézkednének Zelenszkij ellen

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A lengyel elnök azt javasolja, hogy vonják vissza Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet, miután Volodimir Zelenszkij a II. világháborúban megalakult nacionalista Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) "hőseiről" nevezte el a minap az ukrán hadsereg egyik alakulatát. Ezt maga Karol Nawrocki közölte pénteken Varsóban újságírókkal.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Az UPA dicsőítése ma "bő táptalajt ad az orosz propagandának a dezinformációhoz"

- érvelt Nawrocki.

Úgy vélekedett: amikor Zelenszkij meghozta szerdán e döntését, bebizonyította, hogy

a bűnözőket dicsőítő Ukrajna még nem kész az európai család tagjává válni".

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Az éjszaka közepén ébredtek fel, hogy minden rázkódik: földrengés volt Magyarországtól délre

Elmondta Románia, miért nem lőtték le a légtérbe betörő orosz drónt

Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő pénteken az X-en azt írta: Varsó "egyértelműen negatívan" értékeli az ukrán fél lépését, mert sérti Lengyelország történelmi érzékenységét az UPA által meggyilkoltak emléke miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Tisza-kormány: több mint 10 milliárd eurót szerezhetett Magyar Péter, Hatvanpuszta is célkeresztbe került
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility