Drasztikus lépésre szánta el magát Románia a dróntámadás után
Románia bezáratta a konstancai orosz konzulátust, miután egy orosz drón lakóépületbe csapódott az ország keleti részén fekvő Galațiban, és megsebesített két civilt - jelentette az Ukrinform. A The Guardian beszámolója szerint Oroszország azonnal reagált a román döntésre. Moszkva közölte, hogy "hamarosan válaszlépéseket tesz".

Nicușor Dan román elnök a Legfelsőbb Nemzetvédelmi Tanács (CSAT) rendkívüli ülése után jelentette be a szigorú diplomáciai lépéseket. Az éjszakai incidenst egy orosz, Gerany-2 típusú drón okozta, amely helyi idő szerint hajnali kettő körül csapódott be egy galați lakóépületbe. Az elnök egyértelművé tette, hogy Románia teljes mértékben az Orosz Föderációt tartja felelősnek a történtekért.

Az államfő bejelentette, hogy

a konstancai orosz konzult nemkívánatos személynek (persona non grata) nyilvánították, a konzuli képviseletet pedig teljes egészében bezáratják.

Ezzel Romániában kizárólag a bukaresti orosz nagykövetség, valamint az ahhoz tartozó konzuli osztály folytathatja a működését.

Nicușor Dan elmondta, hogy a Galațiban becsapódó eszköz egy 43 drónból álló raj része volt, amelyet Oroszország eredetileg ukrajnai célpontok ellen indított. Az elnök egyúttal élesen bírálta azokat a román politikusokat, akik megpróbálták elbagatellizálni Moszkva felelősségét az incidensben.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a drón egy nagyobb kötelék részeként lépett be a román légtérbe. Közülük azonban csak ez az egyetlen eszköz csapódott a lakóépületbe, ahol fel is robbant. Később egy másik, robbanótöltet nélküli drónt is megtaláltak az északnyugat-romániai Máramaros megyében.

A The Guardian beszámolója szerint Oroszország azonnal reagált a román döntésre. Moszkva közölte, hogy "hamarosan válaszlépéseket tesz".

Portfolio X-Cycling Day

