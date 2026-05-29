Drasztikus lépésre szánta el magát Románia a dróntámadás után

Nicușor Dan román elnök a Legfelsőbb Nemzetvédelmi Tanács (CSAT) rendkívüli ülése után jelentette be a szigorú diplomáciai lépéseket. Az éjszakai incidenst egy orosz, Gerany-2 típusú drón okozta, amely helyi idő szerint hajnali kettő körül csapódott be egy galați lakóépületbe. Az elnök egyértelművé tette, hogy Románia teljes mértékben az Orosz Föderációt tartja felelősnek a történtekért.
Az államfő bejelentette, hogy
a konstancai orosz konzult nemkívánatos személynek (persona non grata) nyilvánították, a konzuli képviseletet pedig teljes egészében bezáratják.
Ezzel Romániában kizárólag a bukaresti orosz nagykövetség, valamint az ahhoz tartozó konzuli osztály folytathatja a működését.
Nicușor Dan elmondta, hogy a Galațiban becsapódó eszköz egy 43 drónból álló raj része volt, amelyet Oroszország eredetileg ukrajnai célpontok ellen indított. Az elnök egyúttal élesen bírálta azokat a román politikusokat, akik megpróbálták elbagatellizálni Moszkva felelősségét az incidensben.
A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a drón egy nagyobb kötelék részeként lépett be a román légtérbe. Közülük azonban csak ez az egyetlen eszköz csapódott a lakóépületbe, ahol fel is robbant. Később egy másik, robbanótöltet nélküli drónt is megtaláltak az északnyugat-romániai Máramaros megyében.
A The Guardian beszámolója szerint Oroszország azonnal reagált a román döntésre. Moszkva közölte, hogy "hamarosan válaszlépéseket tesz".
Címlapkép forrása: Shutterstock
Iráni háború: itt vannak Trump követelései!
Hosszú a lista.
Kémet fogtak a lengyelek egy kulcsfontosságú üzemben
Három hónapra letartóztatták, akár életfogytiglant is kaphat.
Szabályosan felrobbant az internet az új Ferrari láttán: hatalmas hullámokat vetett a Luce
Finoman szólva megosztó lett.
Megjött az összeomlás, a koronavírus-járvány óta nem láttunk ilyet
Visszaesett a globális légiutas-forgalom.
Rekord: lezárult a lengyelországi intézményi bérlakáspiac történetének legnagyobb tranzakciója, a Wing az eladó
A Wing többségi tulajdonában lévő Echo Investment fejlesztette portfólióról van szó.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Kimondta az iszlamista rezsim katonai vezetője: támadás jöhet, Amerika nem rejtőzhet el
Egyetlen okkal indokolná.
Kapacitás van, ellenszél is: ilyenkor üthet be a vendégmunkás stop a hazai járműiparnak
Több oldalról éri nyomás a magyar gazdaság motorját.
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Vajon megéri-e 62 évesen nyugdíjba menni a Nők40 keretében?
A legjobb pénzügyi döntés, amit egy Nők40-re jogosult nő hozhat, így hangzik: menjen el nyugdíjba, amint erre lehetősége nyílik — és dolgozzon mellette tovább. Ez nem ellentmondás, hanem a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Nem a pénz tesz igazán boldoggá!
Nemrég kijött Ben Felix új videója, ami arról beszél, hogy mitől lesz boldog életed. Maga a videó is elég érdeke, ajánlom megnézésre (angulul tudóknak), de két fontos részére felhívnám
A magyar vasút a Monarchia fejlesztéseiből él - vasúthálózat a BB tengely országaiban
A kelet-közép-európai régióban ma is azok az országok vannak előnyben, ahol már több mint száz éve sűrű vasúti kapcsolatokat építettek ki - és a rangsor... The post A magyar vasút a Monar
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?