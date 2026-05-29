Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok
Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel – írják román lapok.

Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció folytatta a dróntámadásokat civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyóhatár közelében. Az egyik ilyen drón belépett a román légtérbe, miután radarok követték Galac déli részén, és egy lakóház tetejére zuhant, a becsapódást pedig tűz követte

Később arról számoltak be, hogy a drón a becsapódáskor felrobbant, és egy a 10. emeleten lévő lakásban tűz ütött ki.

Két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. Két másik embert pánikroham miatt kezeltek. További 70 embert evakuáltak az épületből.

A román légierő két F-16-os vadászgépe a riasztás idején felszállt, és jogosultak voltak a célpontok támadására, de végül nem lőtték le a drónt.

A szakemberek helyszíni vizsgálata szerint a harci drón teljes hasznos terhe (robbanóanyaga) felrobbant.

A román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háború kitörése óta összesen 47 esetben azonosítottak dróntöredékeket román területen, csak az idén 10 alkalommal. Bár Romániában több alkalommal is becsapódott drón, a mostani eset volt mind közül a legsúlyosabb.

Címlapkép forrása: Getty Images

