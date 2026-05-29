Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok

Május 28-ról 29-re virradó éjszaka az Oroszországi Föderáció folytatta a dróntámadásokat civil és infrastrukturális célpontok ellen Ukrajnában, a romániai folyóhatár közelében. Az egyik ilyen drón belépett a román légtérbe, miután radarok követték Galac déli részén, és egy lakóház tetejére zuhant, a becsapódást pedig tűz követte
– írta a román Nemzetvédelmi Minisztérium.
Később arról számoltak be, hogy a drón a becsapódáskor felrobbant, és egy a 10. emeleten lévő lakásban tűz ütött ki.
Két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. Két másik embert pánikroham miatt kezeltek. További 70 embert evakuáltak az épületből.
A román légierő két F-16-os vadászgépe a riasztás idején felszállt, és jogosultak voltak a célpontok támadására, de végül nem lőtték le a drónt.
A szakemberek helyszíni vizsgálata szerint a harci drón teljes hasznos terhe (robbanóanyaga) felrobbant.
A román védelmi minisztérium szerint az ukrajnai háború kitörése óta összesen 47 esetben azonosítottak dróntöredékeket román területen, csak az idén 10 alkalommal. Bár Romániában több alkalommal is becsapódott drón, a mostani eset volt mind közül a legsúlyosabb.
️ For the first time since the start of the war, a Russian “Shahed” drone struck a residential high-rise in Romania — a NATO countrySeveral people were injured. A fire broke out on the upper floors of the building in Galați. pic.twitter.com/rrE2TFvyK6 https://t.co/rrE2TFvyK6— NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2026
Imagini din blocul din Galați lovit de dronă#Galati #romania pic.twitter.com/RxwkDbXpKD https://x.com/hashtag/Galati?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— Monitorul de Galati (@Monitorul_GL) May 29, 2026
Wreckage found at the site of a drone strike tonight on an apartment building in Galați, Eastern Romania, which injured several civilians, appears to confirm that the building was indeed struck with a Russian Geran-2/Shahed-136. pic.twitter.com/nL7dgJUWzw https://t.co/nL7dgJUWzw— OSINTdefender (@sentdefender) May 29, 2026
