Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Ilie Bolojan ügyvivő román miniszterelnök Facebook-üzenetében Oroszország Ukrajna elleni „felelőtlenül és indokolatlan háborújának elfogadhatatlan következményeként” értékelte a galaci drónincidenst.

Ez a háború továbbra is hatással van Románia és a keleti szárny államainak biztonságára. Fenntartás nélkül elítélem ezeket a súlyos cselekedeteket, és határozottan követelem Oroszországtól a leállításukat

– idézte az Agerpres hírügynökség a miniszterelnököt.

Bolojan kiemelte, hogy a nemzetbiztonság megerősítésének továbbra is abszolút prioritásnak kell lennie a romániai hatóságok és politikai erők számára, de szerinte a román védelmi válaszlépéseket a felszerelés szintje korlátozta.

Ez újabb bizonyíték a SAFE program fontosságára, amelynek keretében teljes körű drónelhárító eszközöket biztosítunk a román hadsereg számára. A szerződést következő órákban aláírjuk. Néhány hónapon belül megkezdődik a drónelhárító képességek Romániába szállítása

– jelentette be a román kormányfő.

(MTI)