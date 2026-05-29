Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Robban a diplomáciai botrány: Ukrajna nagyon kihúzta a gyufát egy NATO-tagállamnál
Görögország hivatalos diplomáciai tiltakozó jegyzéket készül átadni Kijevnek, miután egy robbanóanyaggal megrakott ukrán tengeri drónt találtak egy görög sziget közelében – írja az Euractiv.
Megszólalt a román kormányfő a galaci orosz dróntámadás után
Ilie Bolojan ügyvivő román miniszterelnök Facebook-üzenetében Oroszország Ukrajna elleni „felelőtlenül és indokolatlan háborújának elfogadhatatlan következményeként” értékelte a galaci drónincidenst.
Ez a háború továbbra is hatással van Románia és a keleti szárny államainak biztonságára. Fenntartás nélkül elítélem ezeket a súlyos cselekedeteket, és határozottan követelem Oroszországtól a leállításukat
– idézte az Agerpres hírügynökség a miniszterelnököt.
Bolojan kiemelte, hogy a nemzetbiztonság megerősítésének továbbra is abszolút prioritásnak kell lennie a romániai hatóságok és politikai erők számára, de szerinte a román védelmi válaszlépéseket a felszerelés szintje korlátozta.
Ez újabb bizonyíték a SAFE program fontosságára, amelynek keretében teljes körű drónelhárító eszközöket biztosítunk a román hadsereg számára. A szerződést következő órákban aláírjuk. Néhány hónapon belül megkezdődik a drónelhárító képességek Romániába szállítása
– jelentette be a román kormányfő.
(MTI)
Orosz dróntámadás: megszólalt Magyar Péter
Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter is megszólalt, miután orosz dróncsapás ért egy lakóházat a romániai Galacban (Galați).
NATO- és EU-területet ért orosz dróncsapás, rendkívüli intézkedések jönnek
Nicușor Dan román elnök péntek délelőttre összehívta a Legfelsőbb Nemzetvédelmi Tanács ülését, miután egy orosz drón csapódott egy Galac városában található lakóházba. A román külügyminisztérium eközben bekérette a bukaresti orosz nagykövetet, több európai ország és az Európai Unió pedig elítélte az incidenst.
Nagy meglepetés a katonai parádén: senki nem számított arra, hogy egy ilyen fegyver is megjelenik
Örményország először mutatta be nyilvánosan a Kínától beszerzett CH-4 Rainbow felderítő és csapásmérő drónjait, amelyek megvásárlását korábban hivatalosan nem jelentették be – írja a Militarnij.
Orosz dróncsapás ért egy török tulajdonú hajót Odesszánál
Az ukrán haditengerészet jelentése szerint az éjjel orosz dróncsapás ért egy vanuatui zászló alatt közlekedő, de török tulajdonú teherhajót, amely épp Odessza kikötőjéből indult el Törökország felé.
A hajón tűz ütött ki, a legénység két tagja megsérült.
Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet
Oroszország újgenerációs légvédelmi rendszereket kezdett telepíteni moszkvai polgári épületek tetejére. Ez egy szerdán közzétett felvételből derül ki, amelyet Massimo Frantarelli katonai elemző és a Militarnij ukrán védelmi portál is megosztott – írja a The Kyiv Independent.
Egy ember életét vesztette Volgográdban
Egy ember meghalt, kettő megsebesült egy dróntámadásban Oroszország Volgográdi területén – jelentette a helyi kormányzó.
(TASZSZ)
208 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz légvédelmi rendszerek éjszaka 208 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le oroszországi régiók és az Azovi-tenger felett.
(TASZSZ)
Dróntámadás ért egy olajfinomítót Volgográdban
Ukrán dróntámadás érte a Lukoil egy olajfinomítóját Volgográd városában péntekre virradó éjjel. A támadás után tűz ütött ki.
Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok
Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel – írják román lapok.
Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
