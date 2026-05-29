Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Orosz dróncsapás ért egy török tulajdonú hajót Odesszánál
Az ukrán haditengerészet jelentése szerint az éjjel orosz dróncsapás ért egy vanuatui zászló alatt közlekedő, de török tulajdonú teherhajót, amely épp Odessza kikötőjéből indult el Törökország felé.
A hajón tűz ütött ki, a legénység két tagja megsérült.
Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet
Oroszország újgenerációs légvédelmi rendszereket kezdett telepíteni moszkvai polgári épületek tetejére. Ez egy szerdán közzétett felvételből derül ki, amelyet Massimo Frantarelli katonai elemző és a Militarnij ukrán védelmi portál is megosztott – írja a The Kyiv Independent.
Egy ember életét vesztette Volgográdban
Egy ember meghalt, kettő megsebesült egy dróntámadásban Oroszország Volgográdi területén – jelentette a helyi kormányzó.
(TASZSZ)
208 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz légvédelmi rendszerek éjszaka 208 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le oroszországi régiók és az Azovi-tenger felett.
(TASZSZ)
Dróntámadás ért egy olajfinomítót Volgográdban
Ukrán dróntámadás érte a Lukoil egy olajfinomítóját Volgográd városában péntekre virradó éjjel. A támadás után tűz ütött ki.
Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok
Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel – írják román lapok.
