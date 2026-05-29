Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Az ukrán haditengerészet jelentése szerint az éjjel orosz dróncsapás ért egy vanuatui zászló alatt közlekedő, de török tulajdonú teherhajót, amely épp Odessza kikötőjéből indult el Törökország felé.

A hajón tűz ütött ki, a legénység két tagja megsérült.

(Ukrinform)