  • Megjelenítés
Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Globál

Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.
Megosztás

Orosz dróncsapás ért egy török tulajdonú hajót Odesszánál

Az ukrán haditengerészet jelentése szerint az éjjel orosz dróncsapás ért egy vanuatui zászló alatt közlekedő, de török tulajdonú teherhajót, amely épp Odessza kikötőjéből indult el Törökország felé.

A hajón tűz ütött ki, a legénység két tagja megsérült.

(Ukrinform)

Megosztás

Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet

Oroszország újgenerációs légvédelmi rendszereket kezdett telepíteni moszkvai polgári épületek tetejére. Ez egy szerdán közzétett felvételből derül ki, amelyet Massimo Frantarelli katonai elemző és a Militarnij ukrán védelmi portál is megosztott – írja a The Kyiv Independent.

Tovább a cikkhez
Sorra jelennek meg moszkvai épületek tetőin a Pancir fegyverrendszerek, ez csak egy dolgot jelenthet
Megosztás

Egy ember életét vesztette Volgográdban

Egy ember meghalt, kettő megsebesült egy dróntámadásban Oroszország Volgográdi területén – jelentette a helyi kormányzó.

(TASZSZ)

Megosztás

208 ukrán drón lelövéséről számolt be Moszkva

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint az orosz légvédelmi rendszerek éjszaka 208 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le oroszországi régiók és az Azovi-tenger felett.

(TASZSZ)

Megosztás

Dróntámadás ért egy olajfinomítót Volgográdban

Ukrán dróntámadás érte a Lukoil egy olajfinomítóját Volgográd városában péntekre virradó éjjel. A támadás után tűz ütött ki.

(The Kyiv Independent)

Megosztás

Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel – írják román lapok.

Tovább a cikkhez
Drón csapódott be egy lakóházba Romániában, felszálltak az F-16-osok
Megosztás

Dróntámadás érte Romániát – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Drón zuhant egy lakóházra a romániai Galac (Galați) városában péntekre virradó éjjel. A drón felrobbant, két ember könnyebb égési sérüléseket szenvedett, 70 embert evakuáltak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: megjött Magyar Péter első bejelentése Brüsszelből
Közel az iráni béke? Emelkedtek az amerikai tőzsdék
Gripeneket kapnak az ukránok, Moszkva bevetette a szuperritka cirkálókétáját – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility