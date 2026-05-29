Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint csapataik napról napra előrenyomulnak a harctéren, és a fegyveres konfliktus már a végéhez közeledik. A politikus alaptalan hazugságnak nevezte azokat az állításokat, amelyek szerint egy Európa elleni háborúra készülne.

A harctéri helyzet orosz értékelése alapján a hadsereg folyamatosan teret nyer. Vlagyimir Putyin hangsúlyozta, hogy a frontvonal alakulása egyértelműen feljogosítja őt ezekre a kijelentésekre.

Hozzátette: a harctéri fejlemények szerinte arra utalnak, hogy a konfliktus a végéhez közeledik.

A közlemény kitért arra is, hogy Moszkva határozottan visszautasítja azokat a nyugati elemzéseket, amelyek szerint Oroszország egy átfogó, Európa elleni háborúra készülne. Az orosz hivatalos álláspont szerint ezek a feltételezések puszta hazugságok.

A pénteken kiadott közlemény hangsúlyozza, hogy az orosz fél továbbra is nyitott a tárgyalásokra Ukrajnával.

Ezek a kijelentések szervesen illeszkednek abba a kommunikációs stratégiába, amelyet Moszkva az ukrajnai háború kapcsán folyamatosan alkalmaz. Ennek lényege, hogy a saját harctéri sikereiket hangsúlyozzák, miközben határozottan cáfolják a szélesebb körű európai fenyegetésre vonatkozó nyugati figyelmeztetéseket. Ezzel szemben a nyugati elemzők és az ukrán vezetés rendszeresen vitatják az orosz területnyereségek tényleges mértékét és stratégiai jelentőségét.

Forrás: Reuters

