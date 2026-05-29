Elmondta Románia, miért nem lőtték le a légtérbe betörő orosz drónt

Négy percig tartózkodott Románia légterében az orosz drón, amely felrobbant Galati városában, Radu Miruce ügyvivő védelmi miniszter azt állítja: szándékosan nem nyitott tüzet rá a légvédelem.

Miruce elismerte, hogy az orosz Gerány-2-es drón (ez a Sahed-136-os orosz változata) négy percen át tartózkodott a légtérben, de a légvédelem nem intézkedett.

Azt állítja: a behatolást észlelte a két hete működő radarállomás Galati mellett, közben engedélyt kaptak a tüzelésre a légtérben tartózkodó vadászgépek.

Igen, négy percig román légtérben volt, de nem tudtunk rá tüzet nyitni úgy, hogy ne okozzon ez súlyos károkat Galatinak, vagy ne lépje át a rakéta Románia légterét, mellyel beavatkoznánk az ukrajnai háborúba és Románia is a konfliktus részesévé válna”

– idézi a bukaresti védelmi tárca ügyvivő miniszterét az UNN.

Miruce arra is kitér, hogy Romániának több légvédelmi rendszerre és a keleti határ védelmének megerősítésére van szükség – ezzel kapcsolatosan konkrét intézkedéseket jelent be hamarosan a kormány.

