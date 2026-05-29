Épphogy ébredezni kezdett a NATO az orosz dróntámadás után, Moszkva máris nyíltan fenyegeti Romániát

Válaszintézkedések jönnek hamarosan azért, mert nem kívánatos személlyé minősítették az orosz főkonzult és bezáratták a konzulátust [Romániában]”
– idézi Marja Zaharova orosz külügyi szóvivőt a TASZSZ hírügynökség.
Zaharova egyáltalán nem beszélt az ügy kiváltó okáról: egy orosz Gerány-2-es drón felrobbantott ma egy romániai emeletesházat Galac városában, két ember sérülését okozva ezzel. Emiatt döntött úgy Bukarest, hogy bezárják a konzulátust.
A Kreml ma egyáltalán nem volt hajlandó kommentálni magát a drónincidenst: Dmitrij Peszkov csak annyit mondott mai sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tud arról, mi történt, de több megjegyzést nem fűzött az eseményhez.
Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images
