Épphogy ébredezni kezdett a NATO az orosz dróntámadás után, Moszkva máris nyíltan fenyegeti Romániát

„Válaszintézkedésekkel” fenyegette meg az orosz külügyminisztérium Romániát, amiért Bukarest ma kiutasította Andrej Koszilin főkonzult és bezáratta az orosz konzulátust az országban.

Válaszintézkedések jönnek hamarosan azért, mert nem kívánatos személlyé minősítették az orosz főkonzult és bezáratták a konzulátust [Romániában]”

– idézi Marja Zaharova orosz külügyi szóvivőt a TASZSZ hírügynökség.

Zaharova egyáltalán nem beszélt az ügy kiváltó okáról: egy orosz Gerány-2-es drón felrobbantott ma egy romániai emeletesházat Galac városában, két ember sérülését okozva ezzel. Emiatt döntött úgy Bukarest, hogy bezárják a konzulátust.

A Kreml ma egyáltalán nem volt hajlandó kommentálni magát a drónincidenst: Dmitrij Peszkov csak annyit mondott mai sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök tud arról, mi történt, de több megjegyzést nem fűzött az eseményhez.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images