  • Megjelenítés
Ez egyre baljósabb: a román eset után újabb NATO-tag állampolgárára sérült meg orosz dróncsapásban
Globál

Ez egyre baljósabb: a román eset után újabb NATO-tag állampolgárára sérült meg orosz dróncsapásban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Törökország közölte, hogy két állampolgára megsérült, amikor dróncsapás ért egy Odesszából induló teherhajót a Fekete-tengeren. Ankara az eszkaláció megfékezésére szólított fel - közölte az Ukrinform.

A török külügyminisztérium nyilatkozata szerint

május 28-án éjjel dróntámadás ért egy török tulajdonú, Vanuatu lobogója alatt közlekedő ömlesztettáru-szállító hajót.

A vízi jármű az ukrajnai Odesszából Törökország felé tartott. A támadásban a legénység két török tagja könnyebb sérüléseket szenvedett. Állapotukat Törökország odesszai főkonzulátusa folyamatosan figyelemmel kíséri.

A török diplomácia aggodalommal reagált a Fekete-tengeren tapasztalható háborús eszkalációra. A tárca közleményében hangsúlyozta: a térséget fenyegető kockázatokkal és veszélyekkel kapcsolatos figyelmeztetéseit minden szinten és minden érintett fél felé közvetíti.

Még több Globál

Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken

Putyin fenyegetése: súlyos árat fizethet az az ország, amely Oroszország helyett a Nyugatot választja

128 millió eurós csomagot kap Ukrajna

Ankara valamennyi felet visszafogottságra szólította fel, és arra kérte őket, hogy tartózkodjanak az ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezető lépésektől. Emellett megerősítette a polgári hajózás biztonságának szavatolására vonatkozó igényét. A külügyminisztérium leszögezte: Törökország támogatja a háború tárgyalásos lezárását. Az ország kész közvetítőként is hozzájárulni a további eszkaláció megelőzéséhez és a békefolyamat felgyorsításához.

A mostani dróncsapás nem elszigetelt eset. Az előző napon három, orosz kőolajszállításban részt vevő tankerhajót is dróntámadás ért a Fekete-tengeren, Törökország északi partjainak közelében. Ezekből az incidensekből azonban nem jelentettek személyi sérülést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter
Bejelentette a rendőrség: elfogták K. Endrét
Dróntámadás érte Romániát, a magyar kormány is megszólalt – Híreink az orosz–ukrán háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility