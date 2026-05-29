Ez egyre baljósabb: a román eset után újabb NATO-tag állampolgárára sérült meg orosz dróncsapásban

A török külügyminisztérium nyilatkozata szerint

május 28-án éjjel dróntámadás ért egy török tulajdonú, Vanuatu lobogója alatt közlekedő ömlesztettáru-szállító hajót.

A vízi jármű az ukrajnai Odesszából Törökország felé tartott. A támadásban a legénység két török tagja könnyebb sérüléseket szenvedett. Állapotukat Törökország odesszai főkonzulátusa folyamatosan figyelemmel kíséri.

A török diplomácia aggodalommal reagált a Fekete-tengeren tapasztalható háborús eszkalációra. A tárca közleményében hangsúlyozta: a térséget fenyegető kockázatokkal és veszélyekkel kapcsolatos figyelmeztetéseit minden szinten és minden érintett fél felé közvetíti.

Ankara valamennyi felet visszafogottságra szólította fel, és arra kérte őket, hogy tartózkodjanak az ellenőrizhetetlen eszkalációhoz vezető lépésektől. Emellett megerősítette a polgári hajózás biztonságának szavatolására vonatkozó igényét. A külügyminisztérium leszögezte: Törökország támogatja a háború tárgyalásos lezárását. Az ország kész közvetítőként is hozzájárulni a további eszkaláció megelőzéséhez és a békefolyamat felgyorsításához.

A mostani dróncsapás nem elszigetelt eset. Az előző napon három, orosz kőolajszállításban részt vevő tankerhajót is dróntámadás ért a Fekete-tengeren, Törökország északi partjainak közelében. Ezekből az incidensekből azonban nem jelentettek személyi sérülést.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio