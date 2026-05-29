Hamarosan eldőlhet a fenyegetett sziget sorsa: mindenki Pete Hegseth beszédét várja

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szombaton tartja meg beszédét a szingapúri éves biztonságpolitikai konferencián. Felszólalását Peking és Washington regionális szövetségesei egyaránt kiemelt figyelemmel kísérik. A fokozott figyelem különösen annak fényében indokolt, hogy Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök a hónap elején csúcstalálkozót tartott.

Tavaly Hegseth még jóval élesebb hangot ütött meg. Akkor kijelentette:

ha a kommunista Kína megpróbálja erővel elfoglalni Tajvant, annak pusztító következményei lesznek az indo-csendes-óceáni térségre és az egész világra nézve.

Hozzátette továbbá, hogy "nincs értelme szépíteni a helyzetet, a Kína által jelentett fenyegetés valós".

Csou Po, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg nyugalmazott ezredese szerint a tajvani kérdés idén valószínűleg nem kap akkora hangsúlyt, mint az előző évben.

