Hamarosan eldőlhet a fenyegetett sziget sorsa: mindenki Pete Hegseth beszédét várja

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szombaton tartja meg beszédét a szingapúri éves biztonságpolitikai konferencián. Felszólalását Peking és Washington regionális szövetségesei egyaránt kiemelt figyelemmel kísérik. A fokozott figyelem különösen annak fényében indokolt, hogy Hszi Csin-ping kínai és Donald Trump amerikai elnök a hónap elején csúcstalálkozót tartott.
Tavaly Hegseth még jóval élesebb hangot ütött meg. Akkor kijelentette:
ha a kommunista Kína megpróbálja erővel elfoglalni Tajvant, annak pusztító következményei lesznek az indo-csendes-óceáni térségre és az egész világra nézve.
Hozzátette továbbá, hogy "nincs értelme szépíteni a helyzetet, a Kína által jelentett fenyegetés valós".
Csou Po, a kínai Népi Felszabadító Hadsereg nyugalmazott ezredese szerint a tajvani kérdés idén valószínűleg nem kap akkora hangsúlyt, mint az előző évben.
Címlapkép forrása: Ezra Acayan/Getty Images
