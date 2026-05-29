Hamarosan rákerülhet Donald Trump arca az amerikai dollárra

A kezdeményezés mögött Joe Wilson dél-karolinai republikánus képviselő áll, aki tavaly nyújtotta be a vonatkozó törvényjavaslatot.
A 250 dolláros címlet szimbolikus jelentőséggel bírna, mivel az ország idén ünnepli fennállásának 250. évfordulóját.
Ahhoz, hogy a javaslatból valóban bankjegy legyen, törvényt kell módosítani, melynek a kongresszus mindkét kamaráján át kellene jutnia. A pénzügyminisztérium bankjegygyártásért felelős szerve, a Gravírozási és Nyomdaügyi Hivatal (Bureau of Engraving and Printing) ennek ellenére már meg is rendelte az új bankjegy terveit.
Scott Bessent pénzügyminiszter a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a döntés a kongresszus kezében van, a tárca pedig követni fogja a törvényi előírásokat. Hozzátette:
nem lát semmi kivetnivalót abban, ha a 250. évforduló alkalmából készülő bankjegyen az éppen hivatalban lévő elnök képmása szerepel.
A terv nemcsak az élő személyekre vonatkozó tilalomba ütközik, hanem egy másik szövetségi törvénybe is, amely a kibocsátható címleteket szabályozza: ezek között a 250 dolláros jelenleg nem szerepel. Ma a 100 dolláros – Benjamin Franklin arcképével – a legnagyobb forgalomban lévő amerikai bankjegy. Az Egyesült Államokban korábban léteztek ennél nagyobb címletek is, azonban ezeket 1969-ben végleg kivonták a forgalomból.
